Nature’s Net Wrap: CNH sostiene la svolta ecologica nell’imballaggio agricolo

CNH, nella foto l’a. d. Scott Wine, tramite la divisione di investimenti CNH Ventures, sta sostenendo lo sviluppo scientifico della prima rete avvolgibile compostabile per balle in agricoltura. Il nostro investimento nella startup canadese Nature’s Net Wrap mira ad accelerare la loro missione di eliminare gli sprechi dal processo di raccolta e stoccaggio delle colture.

Il passaggio a reti avvolgibili compostabili ha il potenziale per beneficiare significativamente gli agricoltori. Ridurrà l’uso di discariche, i costi di trasporto e smaltimento, eliminerà la contaminazione del suolo, migliorerà la sicurezza degli animali e ridurrà il rischio di contaminazione dell’acqua, con una diminuzione di circa 2,5 milioni di tonnellate di rifiuti plastici all’anno.

L’alto sviluppo di questo mercato è spinto dalla domanda generale di soluzioni prive di sostanze chimiche e plastiche. Il lancio del prodotto è previsto per il 2024.

Il processo di balle in breve. Quando il raccolto viene tagliato, viene impacchettato in balle in modo che possa essere trasportato e conservato. Oggi, le balle sono tenute insieme con spago, filo, rete o pellicola di plastica, che alla fine finiscono nelle discariche o negli inceneritori. Gli agricoltori sono limitati nel riutilizzo o riciclo di pellicole o reti di plastica, influenzando negativamente la loro impronta ambientale. Questa soluzione utilizza materiali biopolimerici provenienti da risorse rinnovabili. Mantiene la sua struttura e può decadere naturalmente nel terreno o essere compostato. Il nostro investimento supporta la fase di test e convalida della soluzione. Uno dei enfardatoi leader del settore del nostro marchio New Holland Agriculture sta producendo tutte le balle in questa fase di test. Questo ultimo investimento rafforza l’impegno di CNH nell’avanziamento sostenibile del lavoro degli agricoltori in tutto il mondo.