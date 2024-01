Editoria, a Locorotondo arrivano le “Fiabe in Carrozza” di Filippo Carrozzo

Il prossimo 26 gennaio, alle ore 19:45, presso la Biblioteca Comunale di Locorotondo, gli amanti delle fiabe e della tradizione popolare avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio straordinario durante l’evento di presentazione del libro Fiabe in Carrozza di Filippo Carrozzo, edito da Giacovelli Editore.

Il libro, che promette di trasportare i lettori nelle profondità della tradizione popolare, sarà presentato in un affascinante dialogo con l’autore, Filippo Carrozzo, e la moderatrice Ermelinda Prete. A rendere l’evento ancora più ricco sarà la partecipazione di Federico Mancini, illustratore, e Paolo Giacovelli, Editore.

Filippo Carrozzo, celebre attore di teatro, doppiatore e studioso delle radici delle fiabe, ha dedicato la sua carriera all’esplorazione delle storie tramandate attraverso le generazioni. Il suo impegno sociale si è concretizzato in progetti con teatri e scuole, contribuendo a creare connessioni tra le fiabe e la società contemporanea.

L’evento del 26 gennaio rappresenta un’occasione unica per il pubblico di Locorotondo e dintorni di partecipare a un pomeriggio di cultura e magia, immergendosi nelle storie antiche raccontate da Carrozzo. L’autore condividerà il suo impegno nel campo dell’audio narrativo, come dimostrato dal premiato podcast Fiabe in Carrozza e la sua collaborazione nel podcast “Sezione Mitologia”.

Fiabe in Carrozza è già disponibile in tutte le librerie e negli store online da gennaio 2024, al prezzo di copertina di €20.00. Il libro, con copertina flessibile con alette di dimensioni 150×210 e 179 pagine, si propone di aprire una finestra sulla meraviglia e la bellezza delle fiabe di Locorotondo e della Puglia.

Segnate in agenda il 26 gennaio, alle ore 19:45, per vivere un’esperienza unica nella Biblioteca Comunale di Locorotondo, dove la magia delle fiabe prenderà vita grazie a Filippo Carrozzo e al suo nuovo lavoro Fiabe in Carrozza.