Gigi Riva ricoverato a Cagliari, accertamenti in corso

L’ex calciatore Gigi Riva, capocannoniere della Nazionale con 35 reti e numero 11 nello scudetto del Cagliari del 1970, è attualmente ricoverato presso l’ospedale Brotzu di Cagliari. Il campione rossoblù ha subito accertamenti a seguito di un malore in casa nei giorni scorsi. Al momento, le sue condizioni non sono gravi, ma ulteriori verifiche sono in corso per valutare la necessità di un intervento al cuore. Gigi Riva, presidente onorario del Cagliari, ha compiuto 79 anni lo scorso novembre. La sua famiglia è stata allertata dopo l’incidente, e i medici del reparto di Cardiologia stanno attualmente valutando la situazione.

Riva, noto come il “Rombo di Tuono”, dovrà affrontare un intervento al cuore in seguito ai controlli preliminari svolti durante il ricovero. Al momento, non ci sono preoccupazioni significative per le sue condizioni generali di salute.