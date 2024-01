A Lecce l’incontro pubblico “La politica di coesione per il Mezzogiorno” con il Ministro Fitto

Venerdì 19 gennaio, alle 18, presso il Mercure Hotel President di via A. Salandra 6, il Rotary Club Lecce organizza l’incontro pubblico “La politica di coesione per il Mezzogiorno” che vedrà la partecipazione dell’On Raffaele Fitto, Ministro per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR. L’incontro, aperto dai saluti del Presidente del Rotary Club Lecce Giuseppe Tamborrino, sarà moderato dai giornalisti Adelmo Gaetani e Mauro Giliberti.

Tra gli argomenti oggetto del dibattito, anche la nuova riforma finalizzata ad accelerare l’attuazione delle politiche di coesione e ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi del PNRR determinante anche per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese. Il testo introduce specifiche misure finalizzate alla crescita e al consolidamento economico delle aree del Sud Italia, con l’obiettivo di renderle più idonee per lo sviluppo e per la crescita dimensionale del sistema produttivo.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.