Rolfi: “Flop di A2A nella aste per il mercato libero, soprattutto in Lombardia”

“Un vero flop per A2A, doppiata da Enel e superata da numerose altre aziende per quanto riguarda le aste del mercato libero dell’elettricità, anche e soprattutto nei territori a cui storicamente A2a è legata, pensiamo alla Lombardia e quindi alla nostra città”, si legge in una nota diffusa dal presidente della commissione Bilancio del comune di Brescia, Fabio Rolfi.

“Si perdono posizioni qui e se ne acquisiscono in altre zone del Paese, tipo Napoli, Palermo e Cagliari, dove la presenza di A2a è più recente”, prosegue l’ex candidato sindaco. “A2a non ha più attenzione al territorio anche nelle condizioni di offerte di servizi essenziali. Tra l’altro mi pare evidente la scarsa competitività di A2a in situazioni di libera concorrenza. Ciò deve preoccupare anche il Comune di Brescia: bisogna chiedere all’azienda più attenzione al nostro territorio, alle imprese e ai cittadini bresciani”.

quibrescia.it