Mundys avvia un’operazione di liability management in relazione a una serie di obbligazioni in circolazione. Informazioni riguardo la prima emissione di obbligazioni sustainability-linked

Mundys S.p.A. (nella foto, l’a. d. Andrea Mangoni) informa circa l’invito rivolto ai portatori (gli “Obbligazionisti”) dei titoli in circolazione denominati “€750,000,000 1.625 per cent. Notes due 3 February 2025” (ISIN: XS1558491855) emessi dalla Società (già Atlantia S.p.A) (le “Obbligazioni”) ad offrire le Obbligazioni per l’acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (l’“Offerta”) fino ad un ammontare massimo complessivo nominale di €150.000.000, con facoltà per la Società di aumentare o ridurre tale importo, ai termini e alle condizioni descritte nel tender offer memorandum datato 15 gennaio 2024 (il “Tender Offer Memorandum”) predisposto in relazione all’Offerta, e soggetto alle restrizioni sull’offerta e sulla distribuzione indicate nel Tender Offer Memorandum. I termini in maiuscolo impiegati nel presente comunicato e non altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum. Inoltre, la Società informa circa l‘intenzione di procedere con l’emissione di nuove obbligazioni sustainability-linked a tasso fisso denominate in Euro (le “Nuove Obbligazioni”), subordinatamente alla sussistenza di condizioni di mercato. Qualora siano emesse, le Nuove Obbligazioni rappresenteranno il primo sustainability-linked bond della Società e saranno legate al raggiungimento di obiettivi di performance di sostenibilità. Il mancato raggiungimento di tali obiettivi comporterà il pagamento di un premio alla scadenza delle Nuove Obbligazioni. L’acquisto da parte della Società di Obbligazioni validamente portate in adesione dell’Offerta è subordinato, senza limitazioni, al completamento con successo (a esclusiva e assoluta discrezione della Società, ivi inclusa la possibilità di rinunciare a tale condizione) dell’emissione delle Nuove Obbligazioni. L’Offerta è effettuata nell’ambito della gestione proattiva da parte della Società delle proprie passività. I termini e le condizioni e la tempistica attesa dell’Offerta, comprese le restrizioni all’offerta e alla distribuzione, sono descritti nel Tender Offer Memorandum messo a disposizione dei portatori delle Obbligazioni. I portatori delle Obbligazioni che soddisfano i requisiti per partecipare all’Offerta sono invitati a leggere attentamente i termini e le condizioni delineati nel Tender Offer Memorandum. I comunicati relativi all’Offerta saranno effettuati, nella misura prevista nel Tender Offer Memorandum, in conformità alla legge applicabile e tramite un annuncio sul sito web della Irish Stock Exchange plc che opera come Euronext Dublin e/o tramite la diffusione di avvisi attraverso i sistemi di clearing per la comunicazione ai partecipanti diretti. Copia di tali comunicazioni e avvisi sarà altresì disponibile presso il Tender Agent (come di seguito definito). I portatori delle Obbligazioni che intendano partecipare all’Offerta devono considerare le scadenze previste dagli intermediari per l’invio delle adesioni, che saranno anteriori rispetto alla scadenza prevista dal Tender Offer Memorandum. In relazione all’emissione delle Nuove Obbligazioni, la Società ha nominato, tra gli altri, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI-Intesa Sanpaolo e Mediobanca in qualità di Global Coordinators e UniCredit e Banca Akros quali active bookrunners. In relazione all’emissione delle Nuove Obbligazioni, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agisce anche come Sustainability Structuring Coordinator. In relazione all’Offerta, la Società ha nominato BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e UniCredit quali dealer manager e Kroll Issuer Services Limited quale tender agent (il “Tender Agent”).