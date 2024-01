L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton riceve la certificazione Green Key

L’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, elegante proprietà nel centro della Città Eterna, riceve per la prima volta la certificazione Green Key.

Un traguardo importante, che premia il forte impegno in tema di sostenibilità che l’albergo che porta avanti da tempo unendo passione ed entusiasmo.

Tante le azioni concrete attuate, che si sono concentrate sul risparmio dell’acqua – con l’ottimizzazione del flusso idrico – sulla riduzione dell’impatto ambientale – con l’utilizzo di prodotti per la pulizia ecologici non inquinanti e l’ottima gestione della raccolta differenziata e sul contenimento del consumo di energia – con l’utilizzo di lampade a LED e l’ottimizzazione delle strutture. A questo si aggiunge l’offerta di cibi e bevande a km zero, del territorio, biologici, vegetariana e le collaborazioni attive sul territorio che promuovono l’economia locale. Le attività sono portate avanti con entusiasmo e successo da parte di tutto lo staff. Inoltre, l’albergo ha dimostrato un forte impegno in iniziative green on-going della struttura, fortemente orientate alla sostenibilità e al miglioramento continuo delle performance.

Valeria Fruscio, Direttrice Generale dell’albergo, ha espresso il suo compiacimento per i risultati raggiunti: “Siamo fieri di contribuire alla salvaguardia del pianeta e al sostegno del territorio con tante piccole ma importantissime azioni. Lo staff è fortemente coinvolto e svolge con orgoglio e devozione il suo ruolo in questo ampio progetto che vede il turismo in prima linea per la sostenibilità, con il rispetto comune delle pratiche di routine, messe a punto dall’albergo. Ancora molto possiamo fare, e questa certificazione rappresenta per noi lo stimolo a continuare su questa strada con maggiore impegno ed energia.”

Rodolfo Giovannesi, Chief Engineer dell’albergo riassume così l’esperienza del team: “Sono tante le iniziative di questo progetto che ci rendono orgogliosi. Sicuramente molto rilevante è il lavoro sulla riduzione del consumo d’acqua, ma particolarmente accurata è stata la ricerca di prodotti privi di sostanze inquinanti, importanti per l’igiene e la manutenzione degli spazi. Ad esempio, per la manutenzione del marmo dei lavabi, abbiamo individuato sostanze non chimiche, che danno risultati eccellenti in termini di qualità e brillantezza senza inquinare. Importante anche l’utilizzo esclusivo di vernici di classe A+, in grado di limitare al minimo le emissioni indoor di sostanze dannose. Mi piace pensare che grazie a questi accorgimenti potremmo lasciare un pianeta migliore di come lo abbiamo trovato.”

Green Key è un marchio di qualità ecologica internazionale per le strutture turistiche e del tempo libero che soddisfano un elenco di requisiti ambientali.

Ottenere la certificazione Green Key dimostra la sostenibilità e la responsabilità ambientale della struttura turistica verso il territorio e la comunità.