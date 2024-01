Editoria, John Connolly colpisce ancora: “I senza nome”, un thriller oscuro e inquietante

Vi presentiamo una novità del mondo letterario. Un thriller del maestro del genere. Il romanzo “I senza nome” di John Connolly presenta una trama avvincente con cinque vittime e un numero non identificato di assassini. Solo due uomini, Louis e Angel, cercano vendetta per la morte del loro vecchio alleato. La storia si svolge ad Amsterdam, dove quattro persone vengono massacrate e i loro resti disposti intorno alla figura crocifissa del loro patriarca, De Jaager. Quest’ultimo era un intermediario e vecchio alleato di Louis. I responsabili sono criminali di guerra serbi che cercano di sfuggire alla giustizia ritirandosi in patria, ma Louis è determinato a dar loro la caccia in Europa. La missione è di stanare e punire cinque assassini prima che si disperdano nell’est. Tuttavia, emerge un sesto problema.

Il libro, scritto con la prosa tipica di John Connolly, offre un thriller avvincente con colpi di scena che terranno i lettori con il fiato sospeso. La narrazione oscuro e inquietante è magistralmente eseguita, come evidenziato da Booklist.

John Connolly, nato a Dublino nel 1968, è l’autore della serie dedicata al detective Charlie ‘Bird’ Parker, pubblicata dalla collana Timecrime di Fanucci Editore. “I senza nome” è il diciannovesimo volume della serie. Altri romanzi della serie sono in procinto di essere pubblicati, incluso “The Lovers”, “The Reapers”, e “The Unquiet”. Fanucci Editore ha inoltre pianificato la ristampa de “Il libro delle cose perdute” e il suo sequel “The Land of Lost Things”.