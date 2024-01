Citigroup riporta perdite da 1,8 mld di dollari

Citigroup ha annunciato una perdita netta di 1,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2023, con ricavi pari a 17,4 miliardi di dollari, in calo del 3% rispetto all’anno precedente. La banca ha attribuito tali risultati a voci straordinarie, tra cui spese legate al fondo speciale della FDIC e riserve legate al rischio di trasferimento in Russia e Argentina. Escludendo tali elementi, l’utile per azione sarebbe stato di 0,84 dollari.

Nonostante un utile annuale di 9,2 miliardi, in calo del 38% rispetto al 2022, Citigroup ha dichiarato che il quarto trimestre è stato deludente. L’amministratore delegato Jane Fraser (nella foto) ha annunciato un piano di riduzione del personale che coinvolgerà circa 20.000 lavoratori entro il 2026, pari al 10% della forza lavoro. Citigroup sta implementando un piano di semplificazione aziendale avviato nel 2023.

Fraser ha espresso fiducia nel futuro, definendo il 2024 come l'”anno di svolta”. Citigroup ha registrato questi risultati negativi nonostante il contesto positivo del settore bancario, che ha beneficiato del rialzo dei tassi di interesse.