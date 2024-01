Plenitude firma accordo con EDPR per l’acquisizione di tre parchi fotovoltaici negli Stati Uniti per una capacità di 382 MW

Plenitude, attraverso la sua controllata Eni New Energy US Inc., ha firmato un accordo con la Società leader globale nel settore dell’energia EDP Renováveis, S.A.per l’acquisizione dell’80% di tre impianti fotovoltaici già operativi situati negli Stati Uniti.

I parchi Cattlemen, (Texas), Timber Road (Ohio) e Blue Harvest (Ohio), hanno una capacità complessiva installata di circa 478 MW, di cui 382 MW in quota Plenitude, si sviluppano su una superficie di oltre 1.500 ettari di terreno e genereranno oltre 800 MWh annuali di energia da fonte rinnovabile.

Stefano Goberti, nella foto, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Questa operazione rappresenta l’ingresso di Plenitude nel mercato energetico PJM in Ohio con progetti già operativi di taglie medio-grandi e consolida la presenza della Società in Texas. L’accordo permette a Plenitude di superare 1.2 GW di capacità installata negli Stati Uniti contribuendo all’obiettivo di raggiungere 7 GW nel mondo entro il 2026”.

Miguel Stilwell d’Andrade, CEO di EDP Renewables, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver siglato questo accordo, un chiaro segno della qualità dei nostri asset e del valore aggiunto apportato dall’esperienza di EDP. Con questa operazione abbiamo realizzato oltre il 25% dell’obiettivo annunciato nel nostro programma di rotazione degli asset per il periodo 2023-26. Confermiamo il nostro impegno a realizzare il nostro piano aziendale con un solido investimento nelle energie rinnovabili e un focus sulla crescita sostenibile”.