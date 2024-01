Federazione Gomma Plastica e Unione Industriali Torino siglano accordo per offrire nuove opportunità e sinergie alle imprese dei due settori

Federazione Gomma Plastica, che rappresenta in Confindustria due settori industriali che in Italia contano oltre 140.000 addetti, e Unione Industriali Torino l’associazione d’imprese di livello territoriale aderente a Confindustria, hanno sottoscritto un’intesa volta a promuovere l’adesione delle aziende del comparto ad entrambe le associazioni per valorizzarne le capacità di proposta, coniugando presenza e visione.

L’iniziativa punta ad estendere la gamma dei servizi accessibili alle imprese, da quelli più legati alla presenza territoriale e di gestione e organizzazione aziendale nel caso di Unione Industriali Torino, a quelli di supporto specifico alle istanze dei due settori, nel caso di Federazione Gomma Plastica, inclusa l’importante attività di relazioni industriali e di gestione del CCNL Gomma Plastica, per parte datoriale.

L’accordo crea le basi per una sinergica azione di rappresentanza degli interessi delle aziende ed è accompagnata da condizioni favorevoli per incentivarne l’adesione.

“La crescita della Federazione vuole coniugarsi con un rapporto più stretto con le Associazioni Territoriali di Confindustria in cui sono presenti tante imprese della gomma e della plastica – commenta il presidente di Federazione Gomma Plastica, Marco Do (nella foto) -. Sono molto contento che Torino faccia da apripista a queste collaborazioni che vorremmo allargare nel tempo anche ad altre Territoriali. All’Unione Industriali di Torino ci unisce un rapporto storico e consolidato che ci permette di sperimentare attività di condivisione di servizi e di co-marketing a beneficio delle tante imprese già iscritte ma soprattutto di quelle che non sono ancora aderenti alle due realtà di rappresentanza, categoriale e territoriale”.

“Questo accordo di collaborazione rappresenta la finalizzazione di un prezioso lavoro di squadra tra l’associazione nazionale e la nostra territoriale, nell’ottica di una valorizzazione del sistema associativo, che vogliamo sempre più moderno e coeso – dichiara il presidente del Gruppo Gomma Plastica di Unione Industriali Torino, Benvenuto Giacomo Cacciabue-. Un obiettivo primario per il nostro gruppo merceologico dell’Unione Industriali Torino, espressione di un pezzo significativo del sistema economico locale, forte di circa 70 imprese della categoria aderenti per un totale di 8 mila addetti che operano nei vari settori della gomma-plastica. Siamo da sempre in stretto legame con Federazione Gomma Plastica, non solo per il rinnovo del C.C.N.L. di settore, ma anche per iniziative finalizzate a tutelare gli interessi delle imprese associate e questa partnership non potrà che moltiplicare ancor più le attività congiunte”.

La regione ospita un gran numero di unità locali e di addetti; nel dettaglio, vi sono circa 1.100 unità locali presenti, ovvero il 9,2% del dato nazionale.

Dal punto di vista occupazionale, in Piemonte sono 23.247 gli addetti che lavorano nell’industria della gomma plastica, pari a circa il 12.7% del totale nazionale del settore.

Sotto il profilo dimensionale, le unità locali dell’industria della gomma plastica in Piemonte contano in media 21,1 addetti/unità locale, un dato non solo superiore alla media nazionale (15,5), ma la dimensione media più elevata in assoluto, maggiore anche della Lombardia.

Osservando i dati sul fatturato, l’industria della gomma plastica in Italia vale nel complesso circa 56 miliardi di euro (dato AIDA Bureau van Dijk, anno 2021). Di questi l’11,7% sono appannaggio del Piemonte con 6,6 miliardi di euro.

I dati del primo trimestre 2023 mostrano per il Piemonte un sensibile aumento delle esportazioni, pari al +31,5% rispetto allo stesso periodo del 2022, nettamente superiore a quello di Lombardia (+3,8%) e Emilia Romagna (+6,2%).

Infine analizzando i comparti che compongono l’industria della gomma plastica in Piemonte emerge che l’export è costituito per il 63.7% dai prodotti del settore della plastica, il 36.3% della gomma.