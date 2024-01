Brunello Cucinelli celebra un record di ricavi nel 2023: +23,9%

Brunello Cucinelli S.p.A., azienda di moda nel settore dei beni di lusso quotata su Euronext, ha annunciato i dati preliminari relativi ai ricavi e all’indebitamento finanziario al 31 dicembre 2023. I risultati definitivi saranno approvati il 14 marzo prossimo.

L’azienda esprime gratitudine per i risultati del 2023, con ricavi di 1.139,5 milioni di Euro, registrando una crescita del +23,9% (+26,0% a cambi costanti). Il quarto trimestre 2023 ha segnato il migliore risultato assoluto, con ricavi di 321 milioni di euro, in crescita del +15,6% rispetto all’anno precedente.

L’avvio delle vendite della Primavera Estate 2024 è positivo, anticipando un primo semestre interessante e confermando l’aspettativa di crescita per il 2024 intorno al +10%.

L’azienda attribuisce il successo del 2023 a elementi chiave come l’esclusività, il posizionamento nella fascia alta del lusso, il riconoscimento internazionale, e l’equilibrio tra canali di vendita e aree geografiche.

Riguardo alle vendite per area geografica, l’Europa ha registrato ricavi di 428,1 milioni di euro (+16,8%), le Americhe di 404,4 milioni di euro (+20,8%), e l’Asia di 306,8 milioni di euro (+40,4%).

Per quanto riguarda i canali distributivi, il canale retail ha segnato un aumento del +30,2%, con ricavi di 746,7 milioni di euro, mentre il canale wholesale ha registrato una crescita del +13,4%, con vendite di 392,7 milioni di euro.

Gli investimenti nel 2023 hanno raggiunto circa 78 milioni di euro, concentrati su aspetti commerciali, digitali, tecnologici, e produttivi/logistici. L’indebitamento finanziario netto caratteristico è rimasto stabile a circa 7 milioni di euro.

L’azienda si mostra fiduciosa nel raggiungimento di una crescita stimata del +10% nel 2024, evidenziando un inizio positivo per le vendite della Primavera Estate 2024 e una campagna vendita soddisfacente per la collezione Autunno Inverno 2024. L’azienda prospetta un incremento del fatturato anche per il 2025.

Brunello Cucinelli, nella foto, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda ha così commentato: “Si è concluso un altro anno che noi definiamo particolarmente significativo e nobile per il brand, con un aumento di fatturato del 23,9% e, vista l’eccellente qualità delle vendite, ci attendiamo un ottimo profitto. Ci onora inoltre l’immagine che la nostra Casa di Moda trasmette al mondo del lusso artigianale e del lifestyle. Gli ottimi ordini in portafoglio della collezione Primavera-Estate 2024 e l’eccellente partenza delle vendite nelle nostre boutique e nei multibrand ci permettono la più ottimistica visione del primo semestre di questo anno. In considerazione di tutto ciò, confermiamo la nostra grande positività per questo anno dove immaginiamo una bella, gradevole e sana crescita intorno al 10%”.