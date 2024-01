Nuotare nell’eccellenza: il corso Istruttori FIN che trasforma atleti in maestri

La scuola nuoto federale Chimera Nuoto, autorizzata dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN), organizza un corso per formare nuovi istruttori di nuoto con brevetto FIN. Il corso inizia giovedì 18 gennaio con la prova di ammissione e termina con l’esame finale in aprile. Si svolgerà presso il Palazzetto del Nuoto di Arezzo e è aperto a allievi e allieve dai diciotto anni in su.

Il corso approfondirà pedagogia, didattica e tecnica per diverse fasce d’età. È rivolto in particolare agli atleti ed ex atleti agonisti con almeno quattro anni di tesseramento per la federazione, che avranno accesso diretto. Tuttavia, la partecipazione è aperta a tutti i nuotatori con abilità motorie acquatiche necessarie, verificate nella prova del 18 gennaio, che includerà test sul tuffo, movimento in acqua e recupero di oggetti a fondo vasca.

Il programma, curato da Marco Magara con il supporto del dottor Emanuele Cherubini e dello psicologo Diego Polani, includerà lezioni teoriche in aula e pratiche in acqua. Si focalizzerà sulla costruzione tecnica delle nuotate e gli esercizi di base del fitness in acqua. Le lezioni teoriche coinvolgeranno psicologi dello sport, medici e scienziati motori per trattare vari argomenti come didattica, pedagogia, teoria del movimento, biologia, anatomia, fisiologia, psicologia, teorie della comunicazione, tecniche e stili del nuoto.

Il corso prevede un tirocinio supervisionato da istruttori brevettati e dal coordinatore della scuola nuoto. Concluderà con esami scritti e orali per valutare le competenze degli aspiranti istruttori. L’obiettivo è ottenere un brevetto valido su tutto il territorio nazionale, consentendo opportunità lavorative in piscine e ambienti acquatici.