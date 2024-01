Intesa Sanpaolo: “Garanzia Futuro” di SACE già a disposizione delle imprese

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) rinnova e rafforza la partnership con SACE per consentire alle imprese italiane di accedere ai finanziamenti a supporto degli investimenti strategici grazie all’accordo recentemente sottoscritto, e operativo dal 2 gennaio, inerente Garanzia Futuro.

Un nuovo accordo che rende di fatto Intesa Sanpaolo capace di mettere immediatamente a disposizione dell’imprenditoria la nuova garanzia, segnando una ulteriore collaborazione strategica tra il Gruppo bancario e SACE in virtù della quale ad oggi sono stati già accordati flussi di finanziamento per oltre 21,2 miliardi di euro attraverso Garanzia Italia, Garanzia SupportItalia e Garanzia Green.

Garanzia Futuro è la nuova garanzia SACE, veloce, facile e digitale, dedicata all’ecosistema delle imprese italiane ed in particolare alle PMI e alle filiere strategiche, che rappresentano il cuore del Piano Industriale INSIEME 2025 di SACE, a supporto dei loro investimenti in Italia e all’estero, in innovazione tecnologica e digitalizzazione e infrastrutture. La garanzia, con una percentuale di copertura pari al 70%, è abbinabile a finanziamenti a medio/lungo termine con importo in linea capitale fino a 50 milioni di euro e durata massima di 20 anni.

L’iniziativa consentirà di sostenere gli investimenti sui filoni strategici di crescita del Paese – in coerenza con le missioni del PNRR – nonché lo sviluppo sui mercati globali, da parte di società di capitali, PMI e non PMI, anche in forma cooperativa, con sede legale o secondaria in Italia.

Le progettualità delle imprese italiane che potranno essere finanziate grazie a Garanzia Futuro sono legate ad operazioni di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica o dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia. In particolare, sono finanziabili gli investimenti in Italia per la realizzazione di infrastrutture prioritarie, sociali, energy, idriche o digitali; in aree economicamente svantaggiate; per l’innovazione tecnologica e digitale; per le filiere strategiche; per la riduzione del rischio sismico o idrogeologico; per l’imprenditoria femminile.

Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo: “Grazie alla collaborazione con SACE inauguriamo il 2024 con un nuovo importante strumento a disposizione delle imprese per finanziare progetti in internazionalizzazione, innovazione tecnologica e digitalizzazione. Si conferma e rafforza una partnership tra la prima banca italiana e un grande operatore pubblico che ha portato negli anni risultati importanti verso lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale e del sistema Italia, con una proiezione nel medio e lungo termine ed in coerenza con le linee guida del PNRR. La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e SACE ha consentito di accordare ad oggi flussi di finanziamento per oltre 20,5 miliardi di euro attraverso Garanzia Italia e Garanzia Supportitalia nell’ambito del temporary framework e 757 milioni di euro di stipulato attraverso Garanzie Green per gli investimenti con finalità di sostenibilità ambientale”.

“Insieme a Intesa Sanpaolo vogliamo accompagnare nel futuro le imprese italiane, soprattutto le PMI”, ha dichiarato Valerio Perinelli, Chief Business Officer di SACE. “Con Garanzia Futuro, che completa la nostra offerta di garanzie green e la nuova Archimede, diventa strutturale il nostro supporto agli investimenti delle aziende e all’economia italiana. Supportiamo tutte le imprese nella transizione sostenibile e l’innovazione, per rendere più efficienti i processi, aumentare il margine operativo e il merito di credito, per essere sempre più competitive in Italia e all’estero.”

Con Garanzia Futuro Intesa Sanpaolo implementa il proprio sostegno alle imprese e all’economia reale nell’ambito delle misure e delle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’arco del quale il Gruppo ha messo a disposizione 410 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine di cui 270 a favore del mondo delle imprese, fornito alle aziende strumenti ad hoc per supportare l’utilizzo dei fondi del PNRR come Incent Now (piattaforma gratuita frutto della collaborazione con Deloitte per far conoscere i bandi disponibili e come accedervi) e posto in essere un’ampia gamma di soluzioni di finanziamento che integrano le agevolazioni pubbliche.