Biocytogen stipula un accordo sul coniugato farmaco-anticorpo bispecifico con Radiance Biopharma

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (“Biocytogen”, HKEX: 02315), una società biotecnologica globale focalizzata sulla scoperta di nuove terapie anticorpali, annuncia oggi di essere entrata ha stipulato un contratto di opzione e licenza esclusiva con Radiance Biopharma Inc. (“Radiance”), una società biotecnologica specializzata nello sviluppo di coniugati farmacologici anticorpali di nuova generazione.

L’accordo garantisce a Radiance un’opzione per ottenere in licenza da Biocytogen un coniugato farmaco-anticorpo bispecifico anti-HER2/TROP2 (BsADC) completamente umano di prima classe per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti terapeutici per tutte le indicazioni umane in tutto il mondo. HER2 e TROP2 sono due antigeni associati al tumore (TAA) che sono stati comunemente espressi e co-espressi da più tipi di tumore, tra cui il cancro al seno, lo stomaco, il colon-retto, la vescica, il pancreas e il cancro del polmone non a piccole cellule.

Secondo i termini dell’accordo, in seguito all’esercizio dell’opzione, Biocytogen avrà diritto a ricevere un compenso di opzione, un canone di licenza, pagamenti per traguardi di sviluppo e commercializzazione, nonché royalties a una cifra sulle vendite nette. Inoltre, Biocytogen ha il diritto di riscuotere la condivisione dell’eventuale compenso di sublicenza tra Radiance e terze parti.

Il dottor Yuelei Shen, Presidente e CEO di Biocytogen, ha dichiarato : “ Siamo entusiasti di collaborare con Radiance, un team forte con una vasta esperienza nello sviluppo di farmaci, per sviluppare un coniugato di farmaci anticorpo bispecifico completamente umano brevettato. Siamo ottimisti sul fatto che la combinazione della nostra forza nella scoperta di BsADC e la vasta esperienza del team di Radiance contribuirà ad accelerare la commercializzazione di questo BsADC a doppio targeting”:

Marc Lippman, MD, presidente del consiglio di amministrazione di Radiance, ha dichiarato : “ Siamo entusiasti di stipulare questo accordo di opzione e licenza esclusiva con Biocytogen per un nuovo coniugato di farmaci anticorpali bispecifici umani anti-HER2 e Trop2. I dati preclinici provenienti da test in vitro e in vivo di questo BsADC mostrano un’elevata potenza promettente di attività antitumorale nelle principali indicazioni tumorali. Siamo ansiosi di lavorare con Biocytogen per portare il prodotto in clinica a beneficio dei pazienti”.