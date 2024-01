RFI, nodo Bari Sud: al via la realizzazione di un sottovia nel quartiere Sant’Anna e di un canale idraulico tra Lama San Marco e Lama Valenzano

Rete Ferroviaria Italiana, nella foto l’a .d. Gianpiero Strisciuglio, (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) ha consegnato i lavori per la realizzazione di ulteriori opere anticipate della variante ferroviaria Bari Sud che si aggiungono alla variante della SS 16 Tangenziale di Bari in fase di conclusione.

Gli interventi, in ottemperanza a quanto prescritto da parte del CIPE all’atto dell’approvazione del Progetto Definitivo della variante ferroviaria Bari Sud, riguardano la realizzazione di un sottovia carrabile e ciclopedonale per la riconnessione del quartiere Sant’Anna alla fascia costiera e la realizzazione del canale idraulico di collegamento tra la Lama San Marco e la Lama Valenzano sotto la tangenziale di Bari per proteggere il tessuto urbano una volta realizzata la variante ferroviaria.

I lavori comprendono anche la costruzione di strade di ricucitura urbana necessarie a collegare le aree limitrofe al canale idraulico e alla variante della tangenziale.

I lavori sono stati affidati all’Impresa Manelli S.p.A. di Monopoli.

Investimento complessivo 28 milioni di euro.