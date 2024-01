Nokia e Honor firmano un importante accordo di Cross-Licensing per le Tecnologie Cellulari

Nokia ha annunciato di aver firmato un nuovo accordo di cross-licensing brevettuale con Honor, che copre le invenzioni fondamentali di entrambe le parti nelle tecnologie 5G e in altre tecnologie cellulari. I termini dell’accordo rimangono confidenziali tra le parti.

Susanna Martikainen, Chief Licensing Officer Mobile Devices presso Nokia, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver concluso un accordo amichevole di cross-licensing brevettuale con Honor, uno dei principali attori nel mercato cinese degli smartphone. È il quarto importante accordo senza contenzioso relativo agli smartphone che Nokia ha concluso negli ultimi dodici mesi e sottolinea ancora una volta la forza del portafoglio brevettuale di Nokia e i contributi pluriennali agli standard cellulari e ad altre tecnologie.”

Wenyu Zhou, Head of Global Intellectual Property presso Honor, ha dichiarato: “Essendo detentori e implementatori di SEP 5G, Honor rispetta fortemente i diritti di proprietà intellettuale e crede fermamente che un valore ragionevole della PI sia importante per lo sviluppo dell’industria mobile. La conclusione dell’accordo di cross-licensing brevettuale dimostra l’impegno di Honor nell’innovazione per consentire una vita intelligente in tutti gli scenari e canali, per tutte le persone.”

Il portafoglio brevettuale leader nel settore di Nokia si basa su oltre 140 miliardi di euro investiti in R&S dal 2000 ed è composto da circa 20.000 famiglie di brevetti, di cui oltre 6.000 famiglie di brevetti dichiarati essenziali per il 5G. Nokia contribuisce alle sue invenzioni agli standard aperti in cambio del diritto di concedere in licenza su termini equi, ragionevoli e non discriminatori (FRAND). Le aziende possono concedere in licenza e utilizzare queste tecnologie senza la necessità di effettuare ingenti investimenti propri negli standard, alimentando l’innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per i consumatori.