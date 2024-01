Lancia Ypsilon da record nel 2023

“Il 2023 è stato il secondo anno record per Lancia! Ypsilon ha raggiunto la seconda miglior quota di mercato nel segmento B della sua storia. All’interno del segmento, la versione ibrida è risultata leader di mercato e la versione Ecochic GPL la terza più venduta del segmento.” dichiara Luca Napolitano, nella foto, CEO del marchio Lancia. “Dopo 39 anni di successi, quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 37 serie speciali, sul podio del segmento B per ben 12 anni consecutivi, la fashion city car di casa Lancia è decisamente una vettura dei record!”.

Con 44.743 immatricolazioni (+9% rispetto al 2022), Lancia Ypsilon continua a dominare, essendo la terza vettura più venduta in assoluto sul mercato italiano e il secondo modello più venduto di Stellantis e con il 14,9% di quota ha ottenuto la seconda miglior quota della sua storia nel segmento B.

Sempre all’interno delle vendite del segmento B, Lancia Ypsilon è il modello Ibrido più venduto con 39.683 immatricolazioni ed una quota del 46,9%, con quasi una vettura ogni due. Mentre con 4.982 unità e una quota del 9,7%, la versione Ecochic GPL è il terzo modello più venduto del segmento B alimentato a GPL.

Lancia Ypsilon nasce come l’auto di tutti i giorni che combina italianità, design raffinato con il gusto per le cose belle.

Auto da città, elegante e alla moda, Lancia Ypsilon viene definita fin da subito la piccola ammiraglia, per i contenuti offerti che vengono normalmente riservati a vetture di classe superiore.

Lancia Ypsilon, la prima utilitaria a portare stile nel segmento delle piccole cittadine, vanta da sempre un posizionamento chiaro e distintivo: la moda è il suo ambiente naturale e lo stile è la prima ragione d’acquisto.

E in tutti questi anni il modello ha saputo rimanere sempre attuale e rilevante.

Ypsilon si è rinnovata, senza mai perdere la propria identità, ma aggiungendo sfumature di personalità con le innumerevoli serie speciali e con le continue innovazioni di prodotto.

Ogni serie speciale di Ypsilon ha saputo infatti interpretare l’evoluzione della società, delle città, e anche dell’ambiente. Nel mondo della moda con la ELLE, o la Vanity. Per festeggiare i compleanni con la 30esimo Anniversario. Per essere più femminile, con la Mya, o la Black&Noir. E altre volte per parlare più al maschile con la MOMO DESIGN o ai giovani con l’Elefantino.

E oggi grazie alla versione Hybrid EcoChic, Ypsilon risolve il problema di chi si muove nel traffico urbano e ha bisogno di consumare meno ed inquinare meno.

E la Ypsilon di oggi è anche la Ypsilon più connessa e tecnologica di sempre con il nuovo caricatore del cellulare wireless, Apple CarPlay e Android Auto, ancora in modalità wireless. E, per la prima volta su Ypsilon, la telecamera posteriore per parcheggiare e fare manovra in retromarcia in semplicità e in tutta sicurezza!