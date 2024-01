Circle, Magellan vince il progetto Horizon Europe FOREMAST per lo shift modale sostenibile

Circle S.p.A. (nella foto, l’a. d. Luca Abatello) – PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – comunica che la controllata Magellan Circle si è aggiudicata il progetto Horizon Europe FOREMAST per lo shift modale dal trasporto su gomma a quello marittimo grazie all’impiego di prototipi di imbarcazioni automatizzate, piccole, flessibili e a zero emissioni. Più in particolare, FOREMAST affronta l’urgente necessità di soluzioni di trasporto sostenibili nelle aree urbane e costiere, puntando a creare un cambio di paradigma verso una logistica più pulita ed efficiente. Il vascello “SFAZ”, sviluppato nell’ambito del progetto, consentirà il trasporto sostenibile delle merci lungo vie navigabili interne, riducendo la congestione stradale, abbassando le emissioni e migliorando l’accessibilità complessiva. Finanziato dal programma Horizon Europe, FOREMAST destinerà a CIRCLE un contributo di € 235.000 in 36 mesi. Oltre a Magellan Circle, partecipano all’iniziativa – che ha inizio a gennaio 2024 e si concluderà a dicembre 2026 – 15 partner provenienti da 9 diversi Paesi europei. Ana Paula Mesquita, CEO di Magellan Circle, esprime entusiasmo per l’impatto potenziale del progetto, dichiarando: “FOREMAST rappresenta un passo avanti verso il trasporto sostenibile. I vascelli SFAZ, con il loro basso impatto ambientale, sono pronti a trasformare la logistica urbana e costiera, spingendoci verso un futuro in cui il trasporto più pulito, intelligente ed efficiente diventa realtà”.