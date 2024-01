World Braille Day, oggi si celebra del linguaggio universale per non vedenti

In occasione del World Braille Day, designato dalle Nazioni Unite nel 2019, si celebra il compleanno di Louis Braille, figura chiave nell’ideazione del sistema Braille nel XIX secolo. Il sistema, divenuto un linguaggio universale per la lettura e la scrittura tattile, ha notevolmente migliorato la qualità di vita delle persone non vedenti, promuovendo al contempo l’inclusione sociale.

Il Senato italiano, in qualità di precursore dell’accessibilità, ha fatto storia nel 2008 pubblicando la Costituzione italiana in Braille, dimostrando un impegno tangibile verso l’accessibilità universale ai testi.

Il sistema Braille, ideato da Louis Braille nel 1829, si basa su una cella 3×2 di sei punti. Questo sistema consente la rappresentazione di lettere, punteggiatura, numeri e simboli matematici, offrendo una modalità universalmente riconosciuta di accesso a molteplici lingue.

La tecnologia moderna, inclusi i display Braille, ha contribuito ad ampliare l’utilizzo del Braille, consentendo alle persone non vedenti di accedere ai contenuti informatici e comunicare in modo più efficiente.