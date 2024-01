Emergenza in volo: atterraggio per il volo Delta da Roma a Boston

Il volo DL-113, operato con un Airbus A330-900 e trasportante 294 passeggeri, è stato costretto a dichiarare un’emergenza in volo quando si trovava a circa 230 chilometri al largo delle coste irlandesi. L’equipaggio ha prontamente deviato verso lo scalo di Shannon, effettuando un atterraggio sicuro.

Non sono state riportate conseguenze per i passeggeri e l’equipaggio a bordo. Le cause del fumo sono attualmente oggetto di indagini, con due principali ipotesi: un problema nell’area della cucina posteriore o un dispositivo elettronico nelle cappelliere bruciato a causa delle batterie agli ioni di litio.

Delta Airlines ha comunicato che il volo è stato deviato “per prudenza in seguito all’indicazione di un possibile problema di manutenzione”. I passeggeri sono stati assistiti e offerta loro sistemazione per la notte. Ulteriori indagini sono in corso per determinare la causa precisa dell’incidente.

La compagnia si scusa per i disagi subiti dai passeggeri e rimane impegnata nella sicurezza e nella risoluzione della situazione.