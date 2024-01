HSBC Continental Europe completa la vendita dell’attività bancaria in Francia a My Money Group

In seguito agli annunci dell’18 giugno 2021 e del 14 giugno 2023, HSBC Continental Europe ha ultimato ieri la cessione della sua attività bancaria al dettaglio in Francia (la ‘Transazione‘) a CCF, una controllata di Promontoria MMB SAS (‘My Money Group’). My Money Group e CCF sono sotto il controllo, direttamente o indirettamente, di fondi e conti gestiti o consigliati da Cerberus Capital Management L.P.

Poiché la Transazione includeva anche la vendita del 100% di HBCE nella proprietà di HSBC SFH (France) (‘HSFH’), HSFH è ora interamente di proprietà di CCF e ha cambiato il suo nome legale in CCF SFH con effetto dal 1 gennaio 2024.

Il completamento della Transazione rappresenta una tappa fondamentale nella trasformazione di HBCE e consentirà alla banca di concentrarsi sul suo modello di business bancario internazionale, che comprende attività bancarie commerciali, attività di banking globale e mercati per clienti corporate e istituzionali, nonché gestione patrimoniale e assicurativa, affiancata da un mirato business di private banking e wealth management.