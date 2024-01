Frecciarossa amplia gli orizzonti: viaggi diretti tra Italia e Germania entro il 2026

Trenitalia, nella foto l’a. d. Luigi Corradi, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, ha firmato un accordo preliminare con Deutsche Bahn, società ferroviaria tedesca, per attivare il collegamento tra Italia e Germania con il Frecciarossa. I primi viaggi, informa una nota, sono previsti per la fine del 2026, con la possibilità di ulteriori sviluppi.

L’accordo fa parte del progetto pilota Italia-Germania, presentato congiuntamente da Trenitalia e Deutsche Bahn e selezionato dalla Commissione Europea nell’ambito del Commission Action Plan finalizzato a sviluppare servizi crossborder di lunga percorrenza nell’ambito di una cooperazione a lungo termine.

L’introduzione di un ulteriore collegamento diretto tra Italia e Germania con il Frecciarossa, si afferma, permetterà ai passeggeri di poter viaggiare all’estero in tempi ridotti, con un basso impatto ambientale. La posizione della Germania in Europa e la vasta rete ferroviaria tedesca daranno al Frecciarossa la possibilità di avere in futuro più collegamenti internazionali verso diversi paesi europei, potenziando la capillarità dei servizi di Trenitalia all’estero. Trenitalia e DB, al momento, sono al lavoro per i collegamenti tra Milano e Monaco e tra Roma e Monaco. Entrambe le società, inoltre, stanno valutando potenziali sviluppi ed estensioni del servizio con collegamenti, in futuro, da e per altre destinazioni in Germania.

Si lavora anche sui tempi di percorrenza dei collegamenti. Con la futura apertura del Tunnel di Base del Brennero, si stima che i tempi si ridurranno di circa un’ora.