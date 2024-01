Borgosesia, perfezionato nuovo investimento a Bologna per 14,5 mln e prima acquisizione nell’ambito della cartolarizzazione Basket Loans Program

Borgosesia S.p.A. (nella foto, l’a. d. Davide Schiffer) – a capo dell’omonimo Gruppo attivo nel campo degli investimenti in special situation & opportunities – ha rilevato attraverso le controllate Borgosesia Real Estate S.r.l. e BGS REC S.r.l. rispettivamente l’intero capitale ed i crediti finanziari e commerciali vantati dai cedenti di un veicolo di investimento – attualmente impegnato in un processo di turnaround – a cui è riferita la proprietà, oltre che di un terreno edificabile, di tre immobili – della superficie commerciale di circa 13 mila metri quadrati e pressoché integralmente locati verso un canone annuo di circa 1,9 milioni – situati nell’ambito di un centro direzionale in Bologna. L’operazione, che prevede una clausola di aggiustamento prezzo a favore di una delle parti cedenti, ha comportato un investimento complessivo di 14,5 milioni di cui 13,2 milioni assolti mediante l’accollo di passività finanziarie. Grazie poi all’emissione nell’ambito della cartolarizzazione Basket Loans Program di una prima serie di titoli denominata “Archimede” – che ha fatto registrare, sino ad ora, adesioni per circa 18 milioni e che prevede un investimento minoritario da parte del Gruppo prevalentemente rappresentato da titoli junior, ossia meno garantiti ma che, al tempo stesso, beneficiano di tutti i proventi che dovessero residuare una volta rimborsati quelli senior – l’operazione si è resa tra l’altro acquirente, verso un corrispettivo di 3,3 milioni, di un credito di nominali 6 milioni circa garantito da ipoteca su un vasto appezzamento di terreno sito in prossimità di Padova, raggiungendo contestualmente col debitore un accordo per la valorizzazione dello stesso in misura tale da permettere il rimborso integrale dell’esposizione maggiorata di interessi.