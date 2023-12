Poste Italiane trionfa con Polis: premiato il progetto innovativo dell’anno

In un successo significativo, il progetto trasformativo di Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco), “Polis,” ha conquistato il prestigioso premio per l’iniziativa postale più innovativa del 2023 dall’Unione Postale del Mediteranneo. Questo organismo autorevole, istituito a Roma nel 2011, riunisce operatori postali di paesi mediterranei aderenti all’Unione Postale Universale (UPU), un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite nel settore postale. Il progetto Polis mira a rinnovare gli uffici postali nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, estendendo i servizi della Pubblica Amministrazione alle zone più remote. La giuria indipendente di PUMed ha riconosciuto il progetto di Poste Italiane per la sua “capacità innovativa” e l’importante impatto sociale generato sull’intero territorio nazionale. I nuovi servizi previsti da Polis saranno offerti negli uffici postali sia di persona sia, successivamente, in modalità digitale, attraverso 4.000 totem operativi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ciò consentirà ai cittadini di effettuare autonomamente le proprie operazioni. Attraverso il progetto Polis, Poste Italiane realizzerà anche la più grande rete nazionale di aree di coworking, con 250 siti messi a disposizione dall’azienda in tutto il Paese. Con il Progetto Polis, Poste Italiane intende essere protagonista della ripresa del Paese, a beneficio dei cittadini e della loro partecipazione alla vita pubblica, adottando un approccio responsabile per ridurre la propria impronta ambientale e contribuire alla transizione a basse emissioni dell’economia e dell’intero Paese. L’iniziativa è inoltre coerente con la più ampia strategia di Poste Italiane finalizzata allo sviluppo sostenibile, digitale e inclusivo.