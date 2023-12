Cina, puntare su un 2024 stabile

(di Mali Chivakul, Emerging Markets Economist di J. Safra Sarasin) È passato circa un anno da quando la Cina ha riaperto la sua economia. Il caos iniziale della diffusione di Covid ha lasciato il posto a un ottimismo esuberante sulla forte ripresa dell’economia. Nel primo trimestre è stato così, ma nel secondo è crollato, poiché la crisi del settore immobiliare ha continuato a pesare e il governo non ha offerto molto sostegno o rassicurazione al settore privato. Il governo ha lentamente invertito la rotta e ha offerto misure incrementali per stimolare la domanda di alloggi. Tuttavia, il sentimento si è sgonfiato e alla fine il governo ha cercato un maggiore sostegno attraverso un aumento del disavanzo pubblico e del credito della banca centrale al sistema bancario verso la fine dell’anno.

I dati cinesi a novembre hanno continuato a mostrare uno sviluppo disomogeneo. La produzione industriale, pari al 6,6% annuo, ha battuto le attese grazie a una crescita più sostenuta del credito, mentre la robusta crescita annua delle vendite al dettaglio è dovuta principalmente alla bassa base dell’anno scorso ed è risultata inferiore alle attese. Sul fronte degli investimenti in capitale fisso, gli investimenti nel settore manifatturiero continuano a resistere, mentre quelli nel settore immobiliare restano deboli. L’avvio di cantieri edilizi residenziali è migliorato dopo i livelli molto bassi dello scorso novembre, mentre le vendite di abitazioni hanno continuato a contrarsi in modo significativo. Anche i prezzi delle case sono scesi ulteriormente.

La Central Economic Work Conference cinese tenutasi a dicembre sembra aver deluso il mercato, in quanto non ha rivelato alcuna volontà di aumentare gli stimoli economici. Il resoconto della riunione, tuttavia, ha rivelato una serie di utili priorità politiche. In primo luogo, si riconosce la “mancanza di aspettative” e si chiarisce che sono necessarie ulteriori politiche per contribuire a stabilizzare le aspettative.

In secondo luogo, durante l’incontro si è discusso della necessità di un nuovo ciclo di riforme fiscali e tributarie “da progettare”. Come abbiamo detto in passato, per sostenere i consumi delle famiglie, la Cina ha bisogno di cambiamenti significativi nel suo sistema fiscale per migliorare la redistribuzione del reddito. Ci rassicura il fatto che la riforma sia ancora in esame, ma è chiaro che non sarà finalizzata nel breve termine.

Come previsto, la conferenza ha posto l’accento sulle misure dal lato dell’offerta come risposta principale all’attuale problema della Cina. Anche nell’ambito della strategia di espansione della domanda interna, durante la riunione si è sottolineata “la necessità di espandere gli investimenti produttivi per creare un circolo virtuoso di promozione reciproca tra consumi e investimenti”. Noi lo interpretiamo come un via libera a ulteriori investimenti nella capacità produttiva e all’espansione dell’offerta di beni di consumo. Naturalmente, questa non è una buona notizia per la deflazione cinese. La crescita dell’indice dei prezzi alla produzione (PPI) ha ripreso la sua traiettoria discendente a novembre, facendo scendere i prezzi delle esportazioni. Anche l’IPC è stato negativo a novembre, soprattutto a causa del calo dei prezzi dei generi alimentari, anche se l’inflazione dei servizi è rimasta positiva. Prevediamo che il prossimo anno l’IPP rimarrà contenuto e potrebbe tornare in territorio poco positivo a causa degli effetti base nella seconda metà del 2024, mentre l’inflazione dell’IPC dovrebbe aumentare leggermente con il miglioramento del ciclo suino.

In terzo luogo, pare che il governo abbia cambiato idea sul sostegno agli sviluppatori:

“Le ragionevoli esigenze di finanziamento delle imprese immobiliari di diverse proprietà dovrebbero essere soddisfatte in egual misura”. Ciò contrasta con l’enfasi posta l’anno scorso sul fatto che “l’abitazione è per viverci, non per speculare” e sul “ridurre i rischi degli sviluppatori di alta qualità e leader del settore”. Sebbene si tratti di una buona notizia, ci vorrà ben più di una dichiarazione per risollevare il sentimento devastato dalle insolvenze del 2023. Abbiamo visto una serie di misure che dovrebbero aiutare gli sviluppatori attraverso le banche, ma in pratica le banche sono ancora riluttanti a intervenire per sostenere il settore. Le vendite di immobili, ancora in calo, potrebbero stabilizzarsi più rapidamente se la fiducia nei costruttori migliorasse.

La debolezza dell’economia nazionale è accompagnata da condizioni occupazionali deboli. Tutto ciò frena i consumi delle famiglie. Sebbene le indagini sulle famiglie suggeriscano che le famiglie abbiano risparmiato meno nel 3° trimestre, i dati sui depositi mostrano ancora che l’eccesso di risparmio dopo la pandemia continua a crescere. L’incertezza del lavoro probabilmente manterrà le famiglie caute nella spesa nel 2024, anche se la domanda repressa di viaggi e servizi correlati dovrebbe continuare a manifestarsi. Una maggiore spesa pubblica potrebbe migliorare le condizioni occupazionali al margine, ma non sarà in grado di compensare la debolezza del sentimento del settore privato, che prevale ancora tra i settori che hanno visto un pesante intervento statale negli ultimi 2-3 anni (istruzione, internet, immobiliare e finanziario).