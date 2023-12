Cerved Rating Agency conferma il rating pubblico di GPI a “A3.1”

GPI S.p.A. (nella foto, l’a. d. Fausto Manzana), società Tech Leader quotata sul mercato EXM (Euronext Milan), leader nei Sistemi Informativi e nei Servizi per la Sanità e il Sociale, rende noto che Cerved Rating Agency – società specializzata nella valutazione del merito creditizio e della sostenibilità – ha confermato il rating di Gpi a “A3.1”1 , la cui definizione è: “Azienda con fondamentali solidi e una buona capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è basso”. La conferma del rating A3.1 riflette i risultati economici positivi del primo semestre 2023 del Gruppo, trainati principalmente dall’ASA Software, area strategica ad alta marginalità e veicolo della trasformazione digitale della sanità. La Posizione Finanziaria Netta permane sostenibile, alla luce delle prospettive in costante sviluppo di Gpi, sostenute dagli investimenti su sanità e digitale previsti dal PNRR, che costituiscono una solida base per la crescita del Gruppo. Cerved Rating Agency tiene inoltre conto della peculiarità del business, delle acquisizioni effettuate nel corso del 2023 e dell’ipotizzata operazione di valorizzazione dell’ASA Pay. Un ulteriore passo, quest’ultimo, nell’attuazione della strategia del Gruppo, che prevede la crescente focalizzazione sul core business (sviluppo di software e servizi IT per la trasformazione digitale della Sanità in Italia e all’estero) e di contemporaneo rafforzamento patrimoniale e finanziario. Cerved Rating Agency stima per i prossimi anni il consolidamento di positive performance economiche con una struttura patrimoniale e finanziaria in progressivo alleggerimento.