De’ Longhi rafforza il dominio nel settore

Il gruppo De’ Longhi (nella foto, il presidente Giuseppe De’ Longhi) crea un polo di rilevanza mondiale nel segmento delle macchine da caffè professionali attraverso una business combination tra le controllate Eversys (società leader nella produzione e distribuzione di macchine da caffè automatiche) e La Marzocco (società leader nella produzione e distribuzione di macchine da caffè semi-automatiche e macinacaffè). L’operazione, informa una nota, prevede la creazione di una nuova struttura societaria controllata da De’ Longhi SpA, che conferirà Eversys e acquisterà il 41,2% di La Marzocco International sia da De Longhi Industrial S.A. che dai soci di minoranza. In base agli accordi sottoscritti, il Gruppo De’ Longhi controllerà circa il 61,4% del nuovo polo, mentre quote minoritarie saranno detenute da De Longhi Industrial S.A. (circa il 26,6%) e dagli attuali azionisti di minoranza di LM (complessivamente circa il 12%). L’esborso in denaro complessivo netto previsto da parte del Gruppo De’ Longhi per l’acquisizione delle quote da De Longhi Industrial e dai soci di minoranza di LM è di circa 374 milioni di dollari, e in particolare 200 milioni (per la quota del 22% di LM) a De Longhi Industrial e 174 milioni (per la quota del 19,2% di LM) ai soci di minoranza da pagarsi alla data di perfezionamento dell’operazione prevista entro il primo trimestre del 2024 e soggetto a eventuali aggiustamenti. Tale somma sarà coperta interamente mediante mezzi propri del Gruppo De’ Longhi, che al 30 settembre 2023 presentava una Posizione Finanziaria Netta positiva per 326 milioni. L’operazione prevede di creare un polo nel caffè professionale con un fatturato aggregato su base pro-forma previsto nel 2023 di circa 372 milioni di euro ed un adjusted Ebitda di 87 milioni (prima delle sinergie). Il cda di De’ Longhi ha attribuito un valore complessivo dell’operazione pari a 1,402 miliardi,4 milioni, determinato sulla base dell’enterprise value attribuito al Gruppo La Marzocco, pari a 9077,7 milioni, e al Gruppo Eversys, pari a 494,6 milioni. Alla data dell’approvazione dell’operazione, De’ Longhi SpA è soggetta al controllo di diritto da parte di De Longhi Industrial, la quale detiene il 53,59% del capitale sociale complessivo del Gruppo De’ Longhi. Inoltre, De Longhi Industrial controlla indirettamente La Marzocco, detenendo, tramite sue affiliate, il 62,6% del capitale sociale. Il nuovo veicolo societario di De’ Longhi SpA avrà un consiglio di amministrazione indipendente che riferirà direttamente a Fabio de’ Longhi, CEO di De’ Longhi SpA. La Marzocco International LLC, fondata nel 1927, è il produttore leader di macchine da caffè espresso semiautomatiche di fascia alta per il settore professionale e per il segmento luxury del consumer. L’azienda serve più di 100 paesi ed ha la produzione basata interamente in Italia. La Marzocco prevede di realizzare nel 2023, nell’ottica di consolidamento nel Gruppo De’ Longhi, un fatturato di 240 milioni, un adjusted Ebitda di 56,7 milioni e una Posizione Finanziaria Netta positiva per 19 milioni. Eversys, fondata nel 2009, è una società in forte crescita nel comparto delle macchine automatiche da caffè superautomatiche professionali. Il Gruppo De’ Longhi ne ha acquisito una prima partecipazione del 40% nel 2017, completando l’acquisizione del restante 60% nel 2021. Si prevede che Eversys nel 2023 raggiunga un fatturato di 132 milioni, un adjusted Ebitda consolidato nel Gruppo De’ Longhi di 30 milioni e una Posizione Finanziaria Netta negativa di 7,6 milioni.