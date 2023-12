Zenith Service sceglie Jet’s Group per le attività di comunicazione

Zenith Service, società leader in Italia nei servizi per la finanza strutturata, si è affidata a Jet’s Group per le attività di comunicazione. Le società del Gruppo supporteranno Zenith nella comunicazione strategica, nelle attività di media relations e cureranno l’immagine e il posizionamento dell’azienda.

Parte del Gruppo Arrow Global e con 160 dipendenti distribuiti sulle due sedi di Milano e Roma, Zenith è il principale operatore nelle soluzioni di finanza strutturata e società pioniera e innovatrice in tanti ambiti: dalle applicazioni della blockchain, fino all’implementazione delle cartolarizzazioni immobiliari.

“Siamo orgogliosi che Zenith Service abbia scelto il nostro Gruppo – ha dichiarato Ernesto Bonetti, Co-founder di Jet’s PR – le attività di PR faranno da driver al posizionamento strategico dell’azienda con un piano di comunicazione organico che permetterà di consolidarne l’immagine e la visibilità.”

“Abbiamo deciso di investire in comunicazione – ha aggiunto Umberto Rasori, nella foto, CEO di Zenith Service – in quanto riteniamo che sia fondamentale per raccontare l’eccellenza e la spinta verso l’innovazione che da sempre caratterizzano la nostra azienda. Siamo contenti di aver scelto un partner solido e competente che possa accompagnarci in questo percorso”.

Con tre sedi a Empoli, Firenze e Milano, e circa 65 collaboratori il Gruppo Jet’s è un insieme di società che sinergicamente sviluppano campagne e strategie di comunicazione integrata. Jet’s PR, nata a luglio e specializzata nelle media relations, ha completato l’offerta di servizi del Gruppo verso clienti B2B e B2C.