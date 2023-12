Terna, Standard Ethics migliora l’Outlook a “Positivo”

Standard Ethics ha assegnato oggi a Terna un Outlook “Positivo”, migliorandolo rispetto al livello “Stabile” della precedente valutazione. L’agenzia di rating non finanziari ha, inoltre, confermato il Corporate Rating “EE” che posiziona la società guidata da Giuseppina Di Foggia (nella foto) nella fascia migliore per pratiche ESG, ovvero “Sustainable”.

In particolare, Standard Ethics, attraverso la sua metodologia di valutazione, riconosce a Terna di aver adottato, da tempo, un modello di governance e gestione delle tematiche ESG allineato alle indicazioni internazionali dell’Onu, dell’Ocse e dell’Unione Europea. L’agenzia di rating ESG ha anche sottolineato che la rendicontazione non-finanziaria prodotta da Terna è conforme alle best practice del settore.

Questo nuovo riconoscimento internazionale sulla sostenibilità, driver strategico e uno dei pilastri dell’attività del Gruppo, conferma il ruolo di Terna quale regista e abilitatore della transizione energetica per una rete sempre più sostenibile e resiliente: gli investimenti del gestore della rete di trasmissione nazionale, infatti, sono considerati sostenibili per il 99% in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea.

La leadership nella sostenibilità di Terna, valutata come top performer dalle principali agenzie di rating ESG, è testimoniata, inoltre, dalla presenza della società nei principali indici ESG internazionali, tra i quali: Dow Jones Sustainability Indices, Euronext Vigeo Eiris, FTSE4Good, Bloomberg Gender Equality Index, ECPI, MIB 40 ESG, S&P Global 1200 ESG e Stoxx Global ESG Leaders. Terna si è recentemente aggiudicata anche il “Best ESG Rating Award 2023”, prestigioso riconoscimento basato sulle analisi di Standard Ethics: il Gruppo è stato premiato per le eccellenti performance registrate negli ambiti ESG oggetto di valutazione e, in particolare, nell’Environment, per le azioni a tutela della biodiversità.