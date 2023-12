Amazon e Miti dello Sport combattono la violenza di genere con un corso di autodifesa

Si è concluso giorni fa nel centro di distribuzione Amazon di Novara e in altre cinque sedi italiane il progetto di sensibilizzazione alla lotta contro la violenza di genere organizzato da Amazon in collaborazione con Miti dello Sport, associazione senza scopo di lucro composta da sportivi e personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, nata per sostenere progetti di impegno sociale e divulgazione dello sport. L’iniziativa – un corso di autodifesa guidato dal Vice-Presidente dell’associazione, Bruno Miguel Mascarenhas Antunes, canottiere olimpico, e dal vicepresidente vicario, il campione di boxe Emanuele Sioux Blandamura – è stata promossa dall’affinity group aziendale Women in Ops Italy e ha coinvolto oltre 130 dipendenti di cui 20 nella sede di Novara. Il corso, suddiviso in una parte teorica e una pratica, ha toccato argomenti come le tecniche di difesa verbale applicate agli scenari di pericolo, attenzione e riconoscimento dei segnali di pericolo, analisi degli scenari di pericolo, tecniche di difesa fisica in piedi per liberarsi da eventuali prese o attacchi.