Campari investe nel cognac: acquisizione di Courvoisier per rinforzare il portafoglio premium

Campari Group ha avviato trattative in esclusiva con Beam Suntory per acquisire Beam Holding France, che detiene il 100% del capitale sociale di Courvoisier S.A.S., proprietario del cognac Courvoisier. Il prezzo fissato per l’acquisto, informa una nota, è di 1,2 miliardi di dollari, corrispondenti a 1,11 miliardi di euro al tasso di cambio odierno, oltre a un pagamento aggiuntivo di massimo 0,12 miliardi di dollari pagabile nel 2029 sulla base del raggiungimento di obiettivi di vendite nette realizzate nell’esercizio 2028. Il corrispettivo Enterprise Value è pari a 1,32 miliardi di dollari equivalente a un multiplo di 17 volte il margine di contribuzione per l’esercizio 2022. Il perimetro dell’acquisizione include i marchi e le strutture di produzione, costituite da impianti di distillazione, magazzini, vigneti, un centro visitatori e uno château, strutture di miscelazione, cantine di invecchiamento e un impianto di imbottigliamento automatizzato. Il business acquisito include anche un magazzino di eaux-de-vie in maturazione, con un valore contabile di 365 milioni di dollari. Il finanziamento dell’acquisizione è interamente coperto da un finanziamento bridge denominato in euro per un ammontare di 1,2 miliardi, con un scadenza fino a 24 mesi dalla data di perfezionamento della transazione, da un consorzio di banche. Campari, si afferma inoltre, continua anche a valutare alternative di finanziamento per finanziare la transazione attraverso un mix di debito, cassa e strumenti azionari o equivalenti, con tempistiche e importi ancora da confermare. Ipotizzando una transazione interamente finanziata da debito, il multiplo di debito finanziario netto rispetto all’Ebitda rettificato su base mobile pro-forma di Campari Group è destinato ad aumentare da 2,6 volte al 30 settembre 2023 a circa 4 volte al perfezionamento della transazione. Una rapida diminuzione del livello di indebitamento è attesa successivamente, grazie alla positiva generazione di cassa. La Maison Courvoisier è stata fondata nel 1828 da Félix Courvoisier a Jarnac, nella regione francese della Charente. Courvoisier è la più recente e la più premiata delle ‘big four’ case storiche di cognac. Nel 2022 il business Courvoisier, che include anche il marchio Salignac, ha raggiunto vendite nette pari a 249 milioni di dollari, con un margine di contribuzione pari a 78 milioni. Nei dieci mesi al 31 ottobre 2023 le vendite nette sono state pari a 148 milioni, in calo del 33% rispetto allo stesso periodo del 2022, e il margine di contribuzione è stato pari a 37 milioni. Questa performance è influenzata dal recente andamento del mercato, impattato dalla normalizzazione dei consumi negli Stati Uniti dopo il picco delle vendite post Covid, e la riduzione delle scorte da parte dei distributori, in linea con l’intera categoria del cognac. Gli Stati Uniti sono il mercato più grande di Courvoisier, rappresentando circa il 60% delle vendite nette nell’anno fiscale 2022, seguiti dal Regno Unito e dalla Cina, che insieme rappresentano il 25% delle vendite nette. Bob Kunze-Concewitz, nella foto, Chief Executive Officer di Campari Group, commenta: “Siamo entusiasti di acquisire una delle prime quattro case storiche di cognac, Courvoisier, con un significativo potenziale ed espressioni molto rinomate. L’aggiunta di Courvoisier al nostro portafoglio di priorità globali costituisce un’opportunità unica e rara di espandere il nostro portafoglio di premium spirit e la nostra offerta di premium spirit e cognac. Facendo leva sulla forte esperienza nella categoria a livello del nostro Consiglio di Amministrazione e del nostro Executive Team, Campari Group ha un’opportunità unica per rafforzare le credenziali di questo marchio come icona globale del lusso, diventano il cognac il quarto asse di sviluppo di Campari Group insieme ad aperitivi, bourbon e tequila”.