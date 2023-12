Balocco contro la decisione dell’Antitrust: operiamo sempre secondo principi di correttezza

Balocco Spa “ha appreso il contenuto del provvedimento emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) e prende atto della sanzione comminata, nonostante gli impegni profusi per fornire tutti gli elementi necessari per una corretta ricostruzione del caso”. È quanto rende noto l’azienda dolciaria piemontese dopo la sanzione fatta dall’Antitrust alle società Fenice e Tbs Crew, che gestiscono i marchi e i diritti relativi a Chiara Ferragni e a Balocco, per la pubblicità considerata scorretta del ‘Pandoro Pink Christmas’.

“L’azienda che da sempre opera secondo principi di correttezza e trasparenza – prosegue – ritiene di non condividere la decisione e si riserva pertanto di agire nelle sedi opportune per tutelare i propri diritti”.