Occupazione in aumento nel 2024: settore energetico in testa alle previsioni

Il “ManpowerGroup Employment Outlook Survey” (MEOS) ha rivelato che, nonostante previsioni più caute, i datori di lavoro italiani anticipano un aumento nelle assunzioni nel primo trimestre del nuovo anno. Il Net Employment Outlook (NEO) si attesta al +13%, segnando il tredicesimo trimestre consecutivo di aspettative positive. Se confrontato con il primo trimestre 2023, si registra una crescita del +3%. Il settore energetico si conferma come quello con le aspettative più elevate (+28%), seguito da commercio, IT e trasporti. Le previsioni per il primo trimestre del 2024 indicano il settore energetico come il leader nelle assunzioni, registrando un +28%. Commercio e servizi (+23%), informatica (+21%) e trasporti (+21%) seguono con prospettive favorevoli. Solo il settore della sanità e life sciences evidenzia una flessione delle aspettative (-11%). Il 75% delle imprese italiane dichiara problemi nel trovare candidati con le competenze richieste. Le difficoltà maggiori riguardano le skills informatiche (25%), competenze nei reparti produttivi (19%) e competenze ingegneristiche (17%). L’83% delle aziende italiane sta riflettendo su come affrontare le sfide legate all’Intelligenza Artificiale. Molti considerano la formazione del personale esistente (23%) e l’assunzione di nuovi professionisti qualificati (23%) come strategie chiave. Per quanto riguarda la transizione ecologica, la maggioranza delle imprese prevede un cambiamento significativo nelle competenze necessarie, soprattutto nelle funzioni IT e Operations.