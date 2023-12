Italia all’avanguardia alla COP28: contribuzione da 10 mln per piani integrati cibo e clima in Africa

“Sono lieto di annunciare che l’Italia contribuirà con 10 milioni di euro per catalizzare investimenti più ampi in piani integrati di cibo e clima nei paesi in via di sviluppo. I fondi messi a disposizione saranno utilizzati per sostenere progetti pilota in diversi paesi africani, in collaborazione con le organizzazioni internazionali e regionali, nonché con il settore privato”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nella foto, nel suo intervento all’evento su cibo e clima in corso alla COP28, organizzato da Italia e Emirati Arabi Uniti. “Questi progetti si concentreranno su diversi settori, tra cui: l’adattamento al cambiamento climatico, la gestione sostenibile delle risorse naturali, l’innovazione tecnologica e la promozione di pratiche agricole sostenibili per fornire un’analisi solida del contesto locale al fine di ridurre i rischi degli investimenti nel settore alimentare e agricolo e aumentare la finanziabilità dei progetti futuri. Inoltre, l’Italia continuerà a sostenere l’Iniziativa per l’Africa del G20, che mira a promuovere la crescita economica sostenibile e inclusiva nel continente africano. Tutte queste iniziative rientrano in quello che definirei lo spirito del Piano Mattei, con il quale l’Italia intende promuovere lo sviluppo in Africa sulla base di partenariati paritari”, ha aggiunto.