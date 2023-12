Semplificazione, innovazione e digitalizzazione: le nuove frontiere della Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata (nella foto, l’a. d. Alessandro Maria Piozzi) ha approvato il Piano Industriale 2023-2025, denominato “Ambizione 2025”. Questo piano rappresenta un’evoluzione e un’estensione del Piano Industriale 2021-2024 attualmente in corso, il quale mostra un avanzato stato di realizzazione dei principali progetti in corso. Grazie a un contesto di mercato più favorevole rispetto alle previsioni iniziali, gli obiettivi economici e patrimoniali principali fissati per il 2024, come il ROE, il Tier 1 ratio fully loaded, il NPL ratio netto e lordo, saranno raggiunti entro la fine del 2023, con un anno di anticipo.

In seguito al completamento della pianificata migrazione IT, è emersa l’opportunità di potenziare alcune iniziative per consolidare i risultati ottenuti e migliorare le performance operative, estendendo la scadenza del Piano al 2025.

La Banca si propone di raggiungere obiettivi di semplificazione, innovazione e digitalizzazione nei prossimi due anni, sia in termini di relazioni con i clienti che di ottimizzazione dei processi interni e gestione dei rischi. Questi obiettivi si integrano con quelli del Piano di azione ESG approvato a gennaio, che include l’evoluzione dell’offerta commerciale, l’individuazione di indicatori di performance e rischio, l’adeguamento della governance e della strategia aziendale, insieme a iniziative di adeguamento tecnologico e conformità normativa.

Il Piano “Ambizione 2025” sarà presentato ai dipendenti il 16 dicembre durante la convention aziendale pianificata. Gli obiettivi chiave previsti entro il 2025 includono un ROE dell’8-9%, un rapporto Cost/Income inferiore al 65%, un Total Capital Ratio fully loaded superiore al 17%, Crediti Deteriorati Netti/Impieghi inferiore al 3%, un Indicatore di Liquidità a breve LCR superiore al 200%, e un Indicatore di Liquidità strutturale NSFR superiore al 120%. Questi obiettivi saranno integrati all’inizio del 2024 con i principali target ESG, ancora in fase di definizione nell’ambito del Piano di azione ESG.