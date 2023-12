Shopping natalizio in Italia: anticipi, budget e tendenze online del 2023

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, gli italiani si preparano a spese significative, ma secondo il recente report di Packlink sulle tendenze di acquisto durante l’Alta Stagione 2023, emerge una varietà di comportamenti interessanti. Gli italiani, insieme agli spagnoli, si distinguono per il ritardo negli acquisti natalizi. Il 17% dei consumatori italiani effettua gli acquisti durante dicembre, il dato più alto insieme alla Spagna, mentre il 37% li anticipa a novembre. Complice la recessione economica, l’18,9% degli italiani ha iniziato gli acquisti già nella seconda metà di novembre, approfittando di sconti, mentre il 13,7% prevede di farli nella prima metà di dicembre. Interessante è che il 39,1% degli italiani ha fissato un budget massimo per gli acquisti natalizi, cercando di rispettarlo. Questa tendenza differisce nelle diverse fasce d’età, con il 39% degli under 45 che ammette di aver anticipato gli acquisti, mentre la percentuale scende al 28% tra Generazione X e Baby Boomers. Il 49,5% dei consumatori italiani prevede di effettuare la maggior parte degli acquisti online. Settori come prodotti elettronici (34,5%) e giocattoli (35,4%) vedono una crescita particolare nei canali online. Solo l’8% degli acquirenti effettuerebbe i propri acquisti solo nei negozi fisici. Il 74% degli italiani ha optato per l’acquisto di prodotti usati su piattaforme di re-commerce nel 2023. Le motivazioni includono la ricerca di regali a prezzi più convenienti (28,3%), l’acquisto di articoli personali a prezzi inferiori (27,7%), la ricerca di prodotti vintage rari (21,9%), e il desiderio di un impatto più sostenibile nelle abitudini di acquisto (20,7%).