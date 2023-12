Panettone vs. pandoro: la guida di Altroconsumo per le feste

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la disputa tra panettone e pandoro torna ad accendersi sulle tavole degli italiani. Per aiutare i consumatori nella scelta, Altroconsumo ha condotto il consueto test confrontando 12 panettoni e 10 pandori nel 2023.

Il processo di valutazione si è articolato in due fasi. Inizialmente, sono state condotte analisi di laboratorio per verificare il rispetto delle normative di produzione e controllare la presenza di muffe e lieviti. Contestualmente, una giuria composta da pasticceri e consumatori ha effettuato una prova di assaggio, valutando sapore, aspetto e consistenza dei dolci.

Dal punto di vista economico, è possibile trovare opzioni a prezzi ragionevoli, specialmente tra i marchi del distributore, con diversi prodotti inferiori ai 5 euro. Anche i panettoni e pandori di grandi marchi hanno prezzi contenuti, con alcuni prodotti di marca che si posizionano sotto i 7 euro.

Nel panorama del test, il Pandoro Tre Marie è stato insignito del titolo di “Migliore del Test” per il secondo anno consecutivo. Anche il Pandoro Conad ha ricevuto apprezzamenti significativi sia in laboratorio che nell’assaggio, attestandosi come valida opzione. Per i panettoni, il Le Grazie di Esselunga ha ottenuto il doppio riconoscimento come “Migliore del Test” e “Migliore Acquisto” grazie alla qualità degli ingredienti e al prezzo accessibile. Il panettone classico Duca Moscati di Eurospin è stato premiato come “Miglior Acquisto” per il suo ottimo rapporto tra qualità e prezzo, particolarmente apprezzato dalla giuria di consumatori.