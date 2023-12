Cube Labs amplia il portafoglio partecipazioni con due nuove startup nella nutraceutica e nel medTech

Cube Labs S.p.A. – venture builder italiano nel settore delle tecnologie healthcare e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, segmento Professionale – comunica in data odierna la costituzione di due nuove società che entrano a far parte del portafoglio di Cube Labs: Regenerabioma S.r.l. e Myrtoviva S.r.l., entrambe detenute al 65%. La costituzione delle due nuove società rappresenta un significativo passo avanti nella mission di Cube Labs di sostenere la ricerca scientifica italiana e trasformarla in soluzioni sanitarie per migliorare la salute e il benessere dei pazienti. “L’ampliamento del portafoglio di startup è un elemento centrale del nostro piano industriale nel medio-lungo termine – commenta Filippo Surace, nella foto, fondatore e CEO di Cube Labs, e aggiunge – È con orgoglio che accogliamo nel nostro ecosistema altre due promettenti realtà di ricerca scientifica in settori ad alto tasso di crescita, che nascono dalla partnership esclusiva con l’Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi”. Myrtoviva S.r.l. mira a innovare il settore degli integratori alimentari e dei prodotti cosmetici, tramite la combinazione dei tradizionali fitoestratti mediterranei e l’uso delle nanotecnologie. Attraverso il progetto, Myrtoviva si impegna a sviluppare un sistema innovativo di veicolazione a rilascio controllato impiegabile per integratori alimentari e prodotti cosmetici caratterizzati da spiccate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie contenenti Myrtus Communis L. Gli estratti ottenuti da questa specie possono essere caratterizzati per le proprietà chimico-fisiche e la capacità di influenzare il comportamento cellulare e questo contribuirà a prevenire la senescenza prematura delle cellule cutanee dovuta allo stress ossidativo. I ricercatori coinvolti intendono sviluppare prodotti all’avanguardia che mantengano lo stato fisiologico delle cellule staminali e che offrano soluzioni innovative per contrastare l’invecchiamento della pelle umana. Regenerabioma S.r.l. si pone l’obiettivo di rivoluzionare il trattamento delle ferite complesse. Con oltre sei milioni di persone in Europa che soffrono di ferite correlate al diabete o ferite croniche, il progetto della startup si concentra sull’innovazione di un sistema basato su materiali biocompatibili, incluso un idrogel brevettato e una formulazione a base di batteri. Questo approccio troverà larga applicazione nel trattamento di pazienti con ulcere venose e nel piede diabetico. L’idea innovativa consiste nell’agire localmente sul microbioma cutaneo attraverso la somministrazione di un ceppo batterico specifico tramite un idrogel biocompatibile. Entrambi i progetti di ricerca si trovano attualmente in fase di sviluppo della proprietà intellettuale (IPR) e della tecnologia e saranno il fulcro delle attività future delle due startup neocostituite. La tecnologia, le invenzioni ed il know-how trasferiti alle due start-up riguardano gli attuali ed eventuali futuri miglioramenti apportati dagli inventori a tali formulazioni, incluso ogni forma di brevetto pertinente alle rispettive start up, e tutte le ulteriori invenzioni che potranno scaturire dallo sviluppo dei progetti. Cube Labs sosterrà, nel breve medio periodo, un iniziale piano di investimento, di almeno 150.000 euro per ciascuna società, per la validazione del proof of concept (POC) dei progetti di ricerca, a valle del quali verranno definiti il piano industriale e le risorse necessarie per la sua implementazione. Cube Labs sarà al centro di questo sviluppo, detenendo in entrambe le società una partecipazione del 65%, mentre il 30% è distribuito tra i rispettivi soci inventori e il restante 5% è assegnato all’Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi (INBB).