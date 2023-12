Ryanair: 25 anni in Italia, un volo di generosità con Make-A-Wish

La compagnia aerea low-cost Ryanair ha concluso i festeggiamenti per il suo venticinquesimo anniversario di attività in Italia con un gesto di generosità. Un volo speciale di beneficenza è stato organizzato in collaborazione con Make-A-Wish Italia, con partenza e arrivo presso l’aeroporto di Bergamo.

Da quando ha inaugurato il suo primo volo da Treviso a Londra nel maggio 1998, Ryanair ha trasportato oltre 500 milioni di passeggeri da e per l’Italia. Per celebrare questo traguardo, la compagnia ha offerto un viaggio a 20 bambini affiancati dalle loro famiglie, regalando loro una vacanza a Reus, in Spagna, all’interno di un parco tematico.

SACBO, la società di gestione dell’aeroporto di Milano Bergamo, ha espresso la propria gioia e onore nel salutare i 25 anni di attività di Ryanair in Italia. L’evento speciale ha permesso a minori e adulti, in molti casi alla loro prima esperienza di volo, di vivere un’emozionante avventura attraverso il cielo.

Questa iniziativa, oltre a rappresentare un segno tangibile del lungo impegno di Ryanair nel panorama dell’aviazione italiana, ha contribuito a regalare momenti speciali e indimenticabili a coloro che hanno partecipato, dimostrando ancora una volta il ruolo sociale e umanitario che le compagnie aeree possono svolgere nella comunità.