Terna e WINDTRE: al via la piattaforma per il monitoraggio della rete elettrica nazionale

Terna (nella foto, l’a. d. Giuseppina Di Foggia) e WINDTRE annunciano l’avvio del progetto per la realizzazione e la gestione di una Mobile Virtual Network Platform: un’infrastruttura di rete privata che consentirà a Terna di migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare i processi di comunicazione e gestire ancora più efficacemente le proprie infrastrutture attraverso la digitalizzazione degli asset.

In particolare, Terna, che gestisce la rete di trasmissione nazionale italiana dell’elettricità, con circa 75.000 km di linee elettriche ad alta e altissima tensione e oltre 900 stazioni elettriche su tutto il territorio italiano, beneficerà del potenziamento dei flussi informativi provenienti dalla sensoristica distribuita sulle proprie linee, sviluppando un modello di gestione sempre più digitalizzato, performante e proattivo.

La rete di ultima generazione di WINDTRE garantirà una connettività stabile e sicura, con soluzioni su misura per le esigenze specifiche di Terna, che potrà dotarsi di avanzate tecnologie di telecomunicazioni mobili per estendere il perimetro delle infrastrutture elettriche monitorabili da remoto. Al contempo, tali tecnologie consentiranno di aumentare il livello di digitalizzazione degli asset elettrici, al fine di incrementare ulteriormente la resilienza e flessibilità della rete di trasmissione nazionale gestita da Terna.

Enrico Senatore, Responsabile Tecnologie e Sistemi di Processo di Terna, dichiara: “l’avvio di questo progetto con WINDTRE rappresenta per Terna un importante passo avanti nell’innovazione tecnologica e nella digitalizzazione. La possibilità di poter gestire da remoto in tempo reale un numero sempre maggiore di asset e di poter raccogliere ed elaborare dati per sviluppare modelli di ottimizzazione rete, previsione fabbisogni e generazione e manutenzione predittiva rappresenta, infatti, un fattore determinante per una rete sempre più efficiente e affidabile”.

“Il servizio di accesso mobile di WINDTRE è stato integrato per realizzare una soluzione su misura per le esigenze specifiche di Terna in modalità ibrida 4/5G. Il progetto costituisce una dimostrazione concreta di come l’unicità delle richieste del cliente e le leve esclusive a suo supporto possano coesistere con una rete pervasiva ed altamente affidabile.” Dichiara Michele Lucantonio, Direttore Vendite Enterprise di WINDTRE. “Queste modalità di offerta costituiscono il miglior connubio tra costi e benefici degli investimenti condivisi tra il cliente e WINDTRE e permettono di realizzare concretamente i processi di trasformazione digitale di asset e sistemi critici per il Paese. L’implementazione di questa piattaforma consentirà di irrobustire il sistema di telecomunicazioni di Terna, affiancando tecnologie wireless ai sistemi di connettività in fibra sugli elettrodotti per la gestione dei monitoraggi e della sensoristica legata alle operazioni della rete trasmissiva.”

L’innovazione è un driver strategico dell’attività di Terna a favore della transizione energetica e della sostenibilità. La società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale sta procedendo con le attività di installazione di sensori, sistemi di monitoraggio e diagnostica, anche predittiva, al fine di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e la resilienza delle reti elettriche, a beneficio anche dei territori in cui si trovano a passare gli elettrodotti. Sui tralicci di Terna sono stati collocati innovativi strumenti digitali: stazioni meteo, sensori di tiro, accelerometri, inclinometri applicati a cavi e funi. La Mobile Virtual Network Platform di WINDTRE rappresenta per l’azienda un importante backup di rete in fibra per le stazioni e le sottostazioni elettriche di Terna.

Nella realizzazione di questo progetto WINDTRE è stata supportata da Italtel, azienda che ha la capacità di integrare le migliori tecnologie presenti sul mercato con il valore dei propri servizi e sviluppi software, valorizzati dall’esperienza maturata nel mercato europeo sulle reti mobili private.