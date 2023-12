Roma, “La seconda vita dei giocattoli”. A Zoomarine il Natale diventa solidale e sostenibile oltre al divertimento

L’economia circolare passa anche attraverso i doni di tutti i bambini che dall’8 dicembre 2023, e fino al 7 gennaio 2024, faranno visita al parco Zoomarine per immergersi nelle atmosfere natalizie e partecipare ad una bellissima mission solidale, che torna dopo il grande successo registrato lo scorso anno: “La seconda vita dei giocattoli”, l’evento realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Pomezia, Associazione Copimisti, Associazione Sorrisiamo Clowndottori Aps. Protagonisti assoluti saranno i gesti del cuore dei bambini che potranno entrare gratuitamente portando giocattoli non più utilizzati e in buone condizioni che loro stessi potranno lasciare nella immensa Magica Stanza Giocosa. I giochi raccolti saranno poi distribuiti dalle associazioni ai bambini meno fortunati o consegnati nei centri pediatrici di alcuni ospedali. “Rendere il Natale speciale per tutti” è lo scopo del Direttore Generale Alex Mata che, per ricambiare questo atto d’amore, consegnerà un tour educazionale con i delfini come dono ai bambini che decideranno di dare vita a questa significativa buona azione. L’iniziativa si affianca all’apertura del parco nel colorato mondo di Babbo Natale, con la sua casa e i suoi elfi. Tra le sorprese tutte da vivere: gli Angeli luminosi del Natale, due fantastici live show “Il viaggio di Babbo Natale” e “La Magia degli Elfi”, il Percorso dei Desideri, un viaggio indoor dove ognuno esprimerà i propri desideri insieme agli elfi che regaleranno ai bambini una pallina di legno da personalizzare con pensieri di Gioia, Famiglia, Natura & Fantasia in un contesto magico di luci, attività ricreative, colori e musica. Per gli appassionati del ghiaccio ritorna la pista di pattinaggio e tante attrazioni aperte insieme ai tour educazionali con gli animali. Il 10 dicembre grande attesa per l’ appuntamento con Lucilla, la fatina del sole più amata dai bambini con un nuovo spettacolo. Il Natale a Zoomarine vi lascerà a bocca aperta! Info www.zoomarine.it