Lattice continua la rapida espansione del portafoglio di prodotti che rende possibile la prossima era dell’innovazione

Ieri, alla Lattice Developers Conference, Lattice Semiconductor, il leader nelle soluzioni di programmazione a bassa potenza, ha continuato la sua rapida espansione del portafoglio di prodotti con il lancio di nuove soluzioni multiple di hardware e software. Lattice ha presentato due nuove famiglie di dispositivi FPGA innovativi mid-range sviluppati sulla premiata piattaforma mid-range Lattice Avant™ – Lattice Avant™-G e Lattice Avant™-X, progettate rispettivamente per uso generale e connettività avanzata. Lattice ha annunciato nuove versioni della sua stack di soluzioni specifiche per intelligenza artificiale (AI), visione integrata, sicurezza e automazione di fabbrica, ciascuna delle quali è ampliata con nuove funzionalità e capacità per aiutare ad accelerare il time-to-market dei clienti. Lattice ha rilasciato versioni aggiornate dei suoi strumenti di software e software di visione artificiale Glance by Mirametrix®.

“In Lattice, la nostra priorità è consentire ai nostri clienti per accelerare i loro progetti con nuovi livelli di efficienza energetica e prestazioni attraverso il nostro portafoglio di hardware e software in rapida crescita”, ha dichiarato Esam Elashmawi, nella foto, Responsabile Strategia e Marketing, Lattice Semiconductor. “Siamo entusiasti di ampliare il forte slancio tra clienti e sviluppatori che abbiamo stabilito per Lattice Avant, consentendo la prossima era dell’innovazione”.