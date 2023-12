Matera 30: tre giorni di celebrazione e riflessione per i 30 anni dei sassi patrimonio dell’umanità

Tre giorni di riflessione, festa e confronto aperto sul futuro della città, a trent’anni dall’iscrizione dei Sassi nel patrimonio dell’umanità, avvenuta il 9 dicembre 1993. “Matera 30 – Il pensiero dà forma alla realtà”, questo il claim scelto per la tre giorni (9-10-11 dicembre) organizzata dall’Amministrazione comunale. Il programma è stato presentato stamattina in municipio, nel corso di una conferenza stampa. Il percorso di avvicinamento al trentesimo anniversario inizierà già domani, con il concerto di Patti Smith all’auditorium “Gervasio”, dove presenterà il suo nuovo volume in acustica “A book of days” insieme all’Orchestra della Magna Grecia, dedicando l’evento al Trentennale con un incontro speciale previsto il 6 dicembre nei Sassi. “Il trentennale Unesco deve essere un’occasione per celebrare il nostro passato – ha spiegato il sin, Domenico Bennardi- ma soprattutto immaginare il nostro futuro, con il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni in un percorso che faccia dei Sassi patrimonio Unesco anche un modello di sostenibilità ambientale nel mondo” .