Editoria,La Freccia di dicembre apre le porte alla magia del Natale

Si accendono le Feste e La Freccia di dicembre apre le porte alla magia del Natale. In cover Elisa, la cantautrice friulana che esce con l’album Intimate – Recordings at Abbey Road Studios che, tra gli inediti, contiene il brano Buon Natale anche a te, “una piccola fotografia di un Natale onesto”, e si prepara per il live An intimate Christmas che il 15 e il 16 dicembre illuminerà il Forum di Assago.

Tante e originali le tradizioni natalizie italiane raccontate in questo numero. Dai riti del fuoco si passa ai caratteristici presepi e alle leggende senza tempo con un viaggio da Nord a Sud, tra grandi città e piccoli borghi. Con un salto a Greccio, cittadina in provincia di Rieti dove 800 anni fa San Francesco mise in scena la prima rappresentazione al mondo sulla Natività. Un anniversario speciale che il 25 dicembre viene celebrato anche in diretta tv.

E poi ghiacciai, laghi alpini e un’arena incastonata tra le montagne per conoscere la Valle di Anterselva, in Alto Adige, che ospiterà la coppa del mondo di biathlon e i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026

L’aria delle Feste si respira anche nelle interviste con la popstar Alexia, che esce col repack dell’album My Xmas, Maria Chiara Giannetta, protagonista del film Santocielo di Ficarra e Picone, lo sciatore Alex Vinatzer, in gara per la coppa del mondo di Sci a Madonna di Campiglio. E The Pozzolis Family, tra gli interpreti del musical Matilda al Teatro Sistina di Roma di cui Frecciarossa è il vettore ufficiale.

Per le festività La Freccia propone una panoramica di mostre da visitare in giro per l’Italia. A Roma quella che ripercorre la vita, il lavoro e le opere di J. R. R. Tolkien, lo scrittore che ha creato il mondo del cult Il Signore degli Anelli. Oltre 170 opere del maestro ceco Alphonse Mucha, a Firenze, raccontano l’art nouveau tra manifesti pubblicitari, disegni e locandine teatrali. Da non perdere, a Parma quella su Edgar Degas, il più realista tra gli impressionisti. Tra disegni, dipinti e sculture dalla realizzazione meticolosa.

Infine, Natale vuol dire anche buone pratiche e propositi come i sei progetti selezionati da Associazione Civita per valorizzare i territori di Calabria e Sicilia finanziati con il crowdfunding e il sostegno del gruppo FS Italiane.