Terna al primo posto del “WebRanking Europe 500” per il quarto anno consecutivo

Terna, il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, nella foto, che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, si aggiudica il primo posto nell’edizione 2023-2024 del “Webranking Europe 500”, la principale classifica continentale che da ventisette anni valuta la qualità e la trasparenza della comunicazione digitale delle 500 più grandi società quotate europee sulla base delle aspettative degli stakeholder. Si tratta di un record per la rinomata classifica internazionale: prima d’ora, infatti, nessuna società è mai riuscita a raggiungere il vertice della graduatoria per quattro anni di seguito.

“La conquista del primo posto del Webranking Europe 500 è un riconoscimento che ci rende particolarmente orgogliosi perché testimonia il grande lavoro di squadra e l’impegno costante a favore di una comunicazione digitale completa e trasparente del ruolo di primo piano di Terna nella transizione energetica e delle sue attività per perseguire uno sviluppo sostenibile, in tutte le dimensioni ESG”, dichiara Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

Con il punteggio di 94,7 su 100, più del doppio rispetto alla media delle società europee, pari a 47 punti, Terna è stata premiata per l’eccellenza mostrata in termini di accessibilità e cura delle informazioni corporate presentate sul proprio sito internet e sulle principali piattaforme social.

Dal 1997 la ricerca Webranking monitora la comunicazione corporate e finanziaria sui canali digitali delle principali aziende quotate europee, misurando il divario tra le aspettative degli stakeholder e le risposte delle aziende. In base ai risultati pubblicati da Comprend, società svedese leader nelle ricerche di mercato che cura la classifica in collaborazione con Lundquist, Terna si è classificata al primo posto tra le società europee per una comunicazione digitale efficace e trasparente negli ambiti Sostenibilità, Governance e Investor Relations. In particolare, gli analisti di Comprend hanno sottolineato che “il posizionamento di Terna quale azienda europea con le migliori performance per quattro anni consecutivi indica un impegno costante verso l’eccellenza nella comunicazione corporate e nella trasparenza. L’azienda si conferma la migliore a livello europeo rispetto all’approccio in materia di sostenibilità, ma anche nella comunicazione rivolta agli investitori, l’area in cui le società europee riportano complessivamente i risultati con punteggio minore. L’azienda dedica ampio spazio anche alla descrizione della propria politica in materia di Governance, illustrando con dovizia di particolari struttura e funzioni del Consiglio di Amministrazione”.

Nel corso del 2023, Terna, nel suo ruolo di regista della transizione energetica, ha rafforzato la propria presenza sui canali digitali, web e social: l’azienda è attualmente presente su tutti i principali canali social, quali Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Youtube, LinkedIn e su TikTok, nonché sulle principali piattaforme audio, come Spotify e Spreaker.

Il ruolo e la mission aziendale, uniti all’obiettivo di fornire agli stakeholder una rappresentazione accurata dell’evoluzione del sistema elettrico, sono alla base degli ultimi progetti di datasharingrealizzati da Terna: “Ecologio”, il tool che consente a ogni cittadino di individuare facilmente la fascia oraria in cui è preferibile gestire i propri consumi in maniera responsabile; “Econnextion”, ladashboard digitale con cui Terna condivide le informazioni sulla distribuzione regionale e locale delle richieste di connessione di impianti rinnovabili, suddivisi per fonte. A ciò si è aggiunta la pubblicazione di nuove piattaforme digitali per la consultazione dei dati statistici, come quella sull’Indice mensile dei consumi elettrici industriali (IMCEI).