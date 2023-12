Telepass con Sorgenia per offrire ai clienti soluzioni digitali e green

In previsione della fine del mercato tutelato di luce e gas per il segmento residenziale, Telepass – società italiana leader dei servizi di mobilità integrata – sceglie Sorgenia (nella foto, il presidente Ettore Sequi) per accompagnare i propri clienti in un momento di grande transizione. La collaborazione tra le due aziende, facendo leva sul DNA innovativo e green che le contraddistingue, si prefigge l’obiettivo di proporre ai clienti soluzioni capaci di rendere più semplice, sostenibile e immediato il rapporto con l’energia.

Con la recente integrazione sull’App Telepass di una vetrina dedicata alle offerte, anche relative ai servizi di partner terzi convenzionati, i clienti Telepass possono accedere direttamente a offerte esclusive messe a disposizione da Sorgenia.

Le due aziende si muovono verso direttrici comuni: la spinta a una maggiore sostenibilità ambientale e l’offerta di servizi innovativi e digitali per rendere l’esperienza utente sempre più semplice e intuitiva.

Telepass, che ha messo al centro della strategia di business il concetto di sostenibilità, in linea con l’impegno più ampio assunto dal Gruppo Mundys, ha come obiettivo quello di offrire ai propri clienti un ecosistema sempre più completo di servizi innovativi a sostegno della quotidianità, promuovendo comportamenti sempre più green. Con questa partnership, Telepass rafforza l’impegno a fornire ai propri clienti un ecosistema di servizi sempre più ampio e vantaggioso, in grado di semplificare la vita dei clienti, sia per quanto riguarda le esigenze di mobilità sia per quanto riguarda altri aspetti della vita quotidiana.

“In Sorgenia abbiamo individuato il partner strategico che condivide il nostro stesso impegno all’innovazione e alla sostenibilità e con cui accompagnare i nostri clienti in un momento di scelta. L’obiettivo di Telepass è semplificare la vita delle persone e grazie a questa partnership possiamo offrire ai nostri clienti soluzioni innovative, accessibili in modo digitale e rapido, per essere al loro fianco nella vita di tutti i giorni”, commenta Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass.

Paolo Rohr, Digital Director di Sorgenia aggiunge: “In questo momento di grande trasformazione del mercato dell’energia è fondamentale mettere i consumatori nelle condizioni di fare scelte consapevoli. Questo accordo ci fornisce un ulteriore canale per essere ancora più capillari nella diffusione del digitale a supporto della transizione energetica”.