Circle, approvato da FILSE per conto di Regione Liguria “TRUST – TRUcking SmarTer” per la trasformazione digitale della logistica e del trasporto merci e la promozione di una maggiore efficienza, sicurezza e sostenibilità

Circle, (nella foto, il presidente e ceo del gruppo Luca Abatello) PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, comunica che è stato approvato da FILSE per conto di Regione Liguria il progetto “TRUST – TRUcking SmarTer” (“TRUST”). Guidato da Click & Find -società leader a livello nazionale nel telecontrollo in tempo reale del trasporto di merci pericolose – e finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021- 2027 per un importo complessivo di € 918.764 come costo eleggibile ed € 491.196 come contributo totale, TRUST è un progetto pionieristico che punta ad affrontare le sfide cruciali nel campo del trasporto merci, rivoluzionando la comunicazione e l’efficienza operativa tra i nodi logistici, le aziende di autotrasporto e i terminal marittimi. Partner del progetto, oltre a CIRCLE, TUIT, Leolabs, TARROS e Università degli Studi di Genova. Il progetto, della durata di 18 mesi, assegna a CIRCLE un contributo di circa € 130.000 e ambisce a colmare il divario nella condivisione di dati critici e di eventi rilevanti per i processi logistici, consentendo una pianificazione più precisa delle operazioni interne ai terminal marittimi. Tra gli obiettivi dell’iniziativa, vi è poi l’identificazione delle situazioni di rischio legate a merci pericolose, al fine di garantire una comunicazione in tempo reale per prevenire impedimenti e ritardi che potrebbero influenzare l’operatività dei terminal. Grazie a TRUST, le aziende di trasporto potranno beneficiare di una piattaforma cloud in grado di semplificare le comunicazioni con i numerosi operatori della Supply Chain, eliminando inefficienze e accelerando le attività quotidiane. La piattaforma consentirà, inoltre, un monitoraggio evoluto dei processi di trasporto, aumentando la sicurezza del trasporto delle merci pericolose e ottimizzando i tempi, riducendo così le emissioni inquinanti e ottimizzando il processo.