Alessandro Meluzzi colpito da ischemia, lo psichiatra è stato operato all’ospedale di Cesena

Lo psichiatra Alessandro Meluzzi, 68 anni, è ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena dopo un malore che lo ha colpito mentre si trovava nel suo studio. Lo psichiatra è stato colpito da un’ischemia ed è già stato sottoposto a un intervento chirurgico. Alle 7.32 sulla pagina pubblica dello psichiatra originario di Napoli è comparso un post con l’immagine di una preghiera a Maria e due sole parole: «Preghiamo uniti».

Il malore

Il malore ha colpito il professore mentre stava ricevendo i propri pazienti nel suo studio di Rimini. L’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale cittadino ma i medici, valutando grave la situazione clinica, lo hanno trasferito a Cesena, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. «Sono addolorata e preoccupata dalla notizia dell’ischemia che ha colpito il caro amico Prof. Meluzzi. Attendo con ansia notizie sul decorso post operatorio, pregando che superi al meglio questo difficile momento. Forza Alessandro!», ha scritto su X (Twitter) Francesca Donato, membro del Parlamento europeo e presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana.

L’impegno in politica

Meluzzi è nato a Napoli ma la madre è di Rimini ed è proprio sulla Riviera Romagnola che ha vissuto da giovanissimo e dove oggi esercita la professione a 68 anni. Nel suo passato anche la politica, ha iniziato nel Partito comunista per poi passare a quello Socialista ma è con Forza Italia, nel 1994, anno della consacrazione politica sulla scena nazionale di Silvio Berlusconi, che è stato eletto alla Camera dei deputati e poi al Senato due anni dopo. In seguito Meluzzi avrebbe cambiato diversi partito, dall’Udr di Cossiga all’Udeur di Mastella, passando per Rinnovamento Italiano e Verdi.

Il caso Yara e la difesa di Bossetti

Meluzzi si è fatto conoscere anche come criminologo forense, figura, secondo la definizione dello stesso Meluzzi «esperta di personalità ma anche profonda conoscitrice delle logiche che intercorrono tra causa ed effetto». Ha lavorato al caso che vedeva imputato Daniele Severi, accusato di aver ucciso e decapitato il fratello Franco, 53 anni, a Civitella di Romagna alla fine di maggio del 2022. Ma si è occupato anche del delitto di Yara Gambirasio per il quale è stato condannato Massimo Bossetti, che lui considera innocente. Meluzzi ha anche seguito l’attore e regista Andrea Buscemi nel processo civile di Firenze per definire gli eventuali danni psicologici subiti dalla ex fidanzata che lo aveva querelato per stalking. Ma si è occupato anche dell’omicidio di Rosa Santucci, 89 anni, di Riccione, ritrovata cadavere a casa propria. L’accusato era il figlio affetto da disturbi psichici.

Il libro con Meloni e la linea no-vax

Ben prima che lei diventasse presidente del Consiglio dei Ministri, Alessandro Meluzzi ha pubblicato un libro scritto assieme a Giorgia Meloni che si intitola «Mafia nigeriana, origini, rituali, crimini». Meluzzi è noto anche per essersi schierato apertamente con il movimento no-vax durante la pandemia Covid e nell’ottobre del 2021 fu sospeso dall’Ordine dei medici per inosservanza all’obbligo vaccinale. Moltissimi anni fa, in piena attività politica, aveva aderito anche alla massoneria per poi abbandonarla 20 anni fa.

Tommaso Moretto, corrieredibologna.corriere.it