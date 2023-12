Maritozzo Day, torna la festa della pagnottella dolce romana

Torna il 2 dicembre Maritozzo Day, celebrazione della pagnottella iconica della Capitale.

L’evento, giunto alla settima edizione, è nato per diffondere il dolce gastronomico e coinvolgerà pasticcerie, forni, ristoranti.

L’appuntamento di festa invita tutti gli amanti del Maritozzo e influencer a partecipare all’evento condividendo la propria esperienza usando l’hashtag #maritozzoday2023 sui social media.

Silvia Pontarelli e Gabriele Lupo di Tavole Romane, ideatori e organizzatori dell’evento, ricordano in una nota che “il Maritozzo Day non è solo una celebrazione culinaria, ma un’opportunità per esplorare il gusto unico di questa specialità le cui origini sfumate partono dall’Antica Roma, con la consuetudine di preparare delle pagnotte arricchite di miele e frutta secca per poi diventare tradizione nel periodo della Quaresima, quando il Maritozzo rappresenta l’unica deroga ammessa al digiuno imposto dal momento e che è più piccolo e con una cottura più lunga che gli conferisce un colore più scuro e con l’aggiunta all’impasto di uvetta, pinoli e canditi (Maritozzo Quaresimale), per arrivare fino all’usanza da parte dei futuri mariti di regalare alle promesse spose proprio un “maritozzo” con all’interno un anello o un oggetto d’oro, possibile origine del nome Maritozzo”.

